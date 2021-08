Alberto Matano lo rivela in diretta: “Come farei senza di te” | Svelata la fidanzata?

Lo stimatissimo conduttore Rai si è lasciato andare a dei complimenti durante la diretta. Ma a chi sono rivolti? Scopriamolo insieme

Quella conclusasi da non molto, è stata una stagione letteralmente strepitosa per Matano. Il giornalista infatti, è riuscito nell’impresa di riportare agli antichi fasti una trasmissione che negli ultimi tempi aveva subito un drastico calo di ascolti.

Per merito suo però, “La vita in diretta” è tornata a brillare, riscuotendo nuovamente un grande consenso dal pubblico da casa, come dimostrato dai dati relativi agli indici dello share. Alberto ha tutte le qualità che caratterizzano un conduttore modello, dalla grande professionalità ad un’ottima dialettica, passando per una certa simpatia con la quale condisce i momenti di svago all’interno del format da lui diretto.

Visti i fantastici risultati, il presentatore è stato confermato dai piani alti dell’azienda televisiva anche per la prossima edizione, dove avrà il compito di confermarsi sui livelli in cui si è attestato durante l’ultima annata.

La confessione di Alberto Matano

Anche per un uomo tutto d’un pezzo come Matano, la sfera personale riveste una parte primaria della sua vita. Il giornalista però, ha sempre dimostrato di possedere un carattere riservato, motivo per cui non ama particolarmente parlare delle sue faccende personali.

I suoi tanti telespettatori però, soprattutto quelli facenti parte del gentil sesso, si domandano spesso se abbia o meno una donna nel cuore. Lui infatti, oltre ad essere apprezzato per le sue doti nella conduzione, è diventato con il passare del tempo anche uno dei personaggi più seguiti sui social network, dove i seguaci possono curiosare tra i suoi recenti post.

Ad ogni sua pubblicazione, in particolar modo sulla piattaforma di Instagram, i commenti di elogio al suo indirizzo sono sempre tantissimi. Tuttavia il giornalista calabrese non è apprezzato soltanto dai suoi fan, ma anche da molti colleghi.

Qualche tempo fa, durante una pausa pubblicitaria de “La vita in diretta”, Alberto si è lasciato andare ad una rivelazione che ha immediatamente catalizzato le attenzioni nei suoi confronti. Dopo aver inquadrato una donna, il quarantottenne si è rivolto a lei con le seguenti parole: “Come farei senza di te”.

In molti hanno subito pensato che ci potesse essere del tenero con la donna in questione, tuttavia si tratta soltanto di una delle autrici del programma. Il suo nome è Federica e tra le altre cose si occupa di esibire il gobbo durante le riprese, ragion per cui è davvero indispensabile per il bravissimo conduttore Rai.