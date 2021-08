Amadeus, il ricovero per due mesi: “Certi traumi ti restano addosso”

Il conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo ha raccontato di aver affrontato un ricovero durato due mesi. Andiamo a svelare la ragione

Sempre sorridente e pronto alla battuta, uno dei showman più apprezzati della tv italiana è stato protagonista del racconto di un brutto episodio appartenente al passato.

La notizia dell’ultima ora invece, è quella relativa alla sua conferma alla guida del Festival di Sanremo anche per la prossima edizione. In questi due anni la kermesse canora è stata molto seguita dai telespettatori, nonostante le avversità riscontrate nell’organizzazione dell’evento.

Qualcuno si era anche dichiarato contrario al suo svolgimento, in virtù della pandemia mondiale in corso. Lo showman nato a Ravenna però non si è arreso di fronte alle tante difficoltà ed insieme al suo amico Fiorello ha messo in piedi uno spettacolo di altissimo livello. A caratterizzare la settantunesima edizione della prestigiosa manifestazione dedicata alla musica nostrana è stata l’assenza del pubblico nello storico Teatro dell’Ariston.

Amadeus ed il ricordo del ricovero durato due mesi

Mentre Ama si è occupato della conduzione della kermesse, sua moglie Giovanna ha diretto il “PrimaFestival”, ovvero la trasmissione che precede la gara vera e propria.

Conosciuta ai tempi dell’Eredità, il presentatore si è sposato con la Civitillo nel 2009, lo stesso anno in cui è nato il piccolo José Alberto. Il cinquantottenne è follemente innamorato della sua famiglia, per la quale è spesso in apprensione.

Egli infatti, ha confessato di essere ipocondriaco, avendo dunque una paura spaventosa per le malattie. Naturalmente questo timore lo riversa anche verso i suoi cari, assicurandosi anche più volte al giorno del fatto che stiano tutti bene.

Il terrore nei confronti delle malattie ha però un’origine risalente a molto tempo fa. Amadeus, quando era ancora un bambino di sette anni, venne ricoverato per un paio di mesi a causa di una brutta patologia.

Durante un’intervista concessa al settimanale “Oggi”, il marito di Giovanna ha parlato di quel terribile periodo che ha vissuto da piccolo: “Tutto parte da lontano. A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso”.

Da queste parole emerge tutto lo sconforto da lui provato in quei giorni. La patologia di cui è stato vittima consiste nell’infiammazione dei tessuti dell’intestino, comportando tra l’altro la difficoltà nel filtraggio del sangue. La sua paura è dunque comprensibile, al punto che ad oggi non è ancora riuscito a scrollarsela di dosso.