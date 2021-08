Anna Tatangelo, rivela sull’intervento chirurgico: “Mi sono rifatta…”

La bravissima cantante italiana si è resa autrice di alcune dichiarazioni riguardanti la chirurgia estetica. Scopriamo cosa ha detto

Avvicinatasi alla musica fin da giovanissima, negli ultimi tempi la Tatangelo è riuscita ad emergere anche nel panorama televisivo, soprattutto per merito del grande seguito che riesce costantemente a riscuotere.

I suoi fan sono letteralmente innamorati di lei, fin dal suo esordio in quel di Sanremo. Nonostante la sua giovane età, ha già partecipato al Festival della canzone italiana in otto occasioni, prima delle quali nella categoria dedicata agli artisti emergenti.

Dal prossimo anno invece, la trentaquattrenne laziale prenderà parte a due trasmissioni. Oltre a “All Together Now” infatti, dove vestirà ancora i panni della giudice di gara, Anna sarà alla conduzione di un nuovo format. Anche questo verrà trasmesso sulle frequenze dei canali Mediaset, durante la fascia pomeridiana della domenica, e prenderà il nome di “Scene da un matrimonio”.

Leggi qui -> Anna Tatangelo e il nuovo amore: “Dietro la donna che sono ci sei tu”

Leggi qui -> Fiorello, Anna Falchi vuota il sacco: “Ecco perchè ci siamo lasciati”

La confessione di Anna Tatangelo

Se da un lato i tanti impegni della sua brillante carriera continuano a tenere banco, dall’altro ci sono le voci relative al gossip che non sono assolutamente da meno.

La sua relazione con il cantante partenopeo Livio Cori sembra sempre più consistente, anche se manca ancora la conferma da parte dei diretti interessati. Nel corso di una recente intervista ai microfoni del programma tv “Belve”, la Tatangelo ha eluso la domanda in merito da parte della padrona di casa, Francesca Fagnani.

Quest’ultima infatti, ha semplicemente fatto il nome del giovane rapper, con Anna che ha risposto semplicemente di stare bene e che non è il momento di parlare di determinati argomenti.

Tuttavia, l’artista nata a Sora ha comunque confessato un particolare molto personale, anche se non collegato alla sua sfera sentimentale. La conversazione infatti, si è spostata verso un altro argomento, ossia quello della chirurgia plastica.

“Non mi sentivo a mio agio e mi sono rifatta le te**e, ma non vuol dire cambiare i neuroni della testa perché siccome ti fai due te**e non sei una persona normale. C’è veramente una cosa discriminatoria verso questa roba qui incredibile”, questa l’ammissione della Tatangelo durante la chiacchierata con la conduttrice della trasmissione Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiktokfan (@tiktokfanitaliano)

Anche in questo caso, Anna ha messo in luce la sua grande personalità, infischiandosene del giudizio altrui in quanto convinta delle sue qualità intellettuali, a dispetto di chi crede che la chirurgia estetica sia praticata solo da persone senza cervello.