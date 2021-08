Antonella Elia, il ricovero in ospedale: finì sotto i ferri

La nota showgirl torinese, Antonella Elia, è finita in ospedale. Andiamo a scoprire insieme il motivo del suo ricovero

La Elia ha debuttato sul piccolo schermo grazie alla sua presenza nella storica trasmissione del grande Corrado, “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, in onda nei primi anni novanta sulle frequenze di Canale 5.

Agli inizi della sua carriera Antonella si è divisa tra teatro e televisione, accrescendo sempre di più la sua notorietà, anche per merito del suo carattere estroverso ed esuberante. Per quel che riguarda il cinema ha avuto qualche esperienza, seppur in maniera molto ridotta.

Tra i pochi film a cui ha recitato ricordiamo “Parco Valentino”, “Tonight in that building” e “Voglio una donna!”. Negli ultimi periodi invece, ha preferito dedicarsi soprattutto ai programmi tv, prendendo parte come ospite ai vari salotti televisivi, oltre ad aver partecipato ad alcuni dei reality show più noti del nostro Paese.

Nel 2017 è stata concorrente di “Pechino Express”, mentre qualche stagione dopo ha varcato la celebre porta rossa per entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Qui vi è rimasta dal primo all’ultimo giorno, piazzandosi al sesto posto al termine della finale, vinta invece dalla bellissima Paola Di Benedetto.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Il ricovero in ospedale di Antonella Elia

Subito dopo il Grande Fratello Vip, la Elia ha preso parte alle riprese di “Temptation Island”, al fianco del suo compagno Pietro Delle Piane.

Il loro è stato un percorso travagliato, conclusosi con la separazione. Tuttavia la coppia è tornata presto sui propri passi. Ancora oggi infatti, i due stanno felicemente insieme. La loro partecipazione al reality show incentrato sull’amore ha fatto discutere parecchio, soprattutto a seguito di alcune dichiarazioni dell’uomo durante un’ospitata nella trasmissione di Barbara D’Urso.

Qualche tempo fa invece, Pietro è stato molto vicino ad Antonella in un momento di seria difficoltà. Quest’ultima è stata ricoverata in ospedale per la revisione di una cicatrice all’altezza dell’addome.

Ad attenderla alla sua uscita c’è stato proprio Delle Piane, il quale ha aiutato la fidanzata ancora leggermente frastornata dall’intervento. Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl gli avrebbe chiesto addirittura di sposarla.

Non sappiamo se si tratti di una proposta ufficiale o meno, però siamo pronti a scommettere che nei prossimi mesi questa ipotesi potrebbe anche trasformarsi in realtà.