Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Antonella Elia parla del pesante tumore che l’ha colpita: “Si tratta di una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”.

Protagonista assoluta di una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, Antonella D’Elia ha avuto una grande crescita dal punto di vista della popolarità, riuscendo a divenire sempre più rinomata nel mondo dello spettacolo.

Per Antonella D’Elia però non tutto è andato per il meglio durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. “Ci sono passata anche io e non l’ho mai detto”: così parlò durante un duro scontro con Samantha De Grenet. Scopriamo in questo caso di cosa si tratta, in una vera e propria difficile lotta.

Ecco di cosa si parla

Lei che è stata sempre al centro d’attacchi per un carattere davvero particolare, ha replicato a diverse accuse durante un’intervista in cui si è raccontata nel dettaglio.

“Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto”: dice ciò prima di passare ai dettagli di una storia davvero particolare.

Continua poi affermando di essersi messa a nudo su Panorama per raccontare delle sue debolezze, come ad esempio il tumore scoperto nell’anno 2016, con un carcinoma di ben 4 cm: “Una vera e propria bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”.

La situazione in casa Antonella D’Elia

“Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”: ha confidato Antonella d’Elia.

“La diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo. Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”: conclude così la stessa Antonella D’Elia.

“Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha”: queste le sue ultime parole.