Avete mai visto la sorella di Clizia Incorvaia: sembrano due gemelle ed è uno schianto

La Incorvaia ha una sorella più piccola che le somiglia in maniera impressionante. Andiamo a conoscerla insieme

Lo scorso anno è stato caratterizzato da una serie di eventi che hanno cambiato radicalmente la vita di Clizia.

Con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip infatti, è riuscita innanzitutto a mettere in luce la sua personalità davanti agli occhi dei milioni di telespettatori del reality show.

Tuttavia, questa esperienza è stata importante per lei soprattutto per un altro motivo. Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Clizia ha incontrato Paolo Ciavarro, con cui si è legata sentimentalmente.

La quarantenne ha affermato di aver capito che lui fosse l’uomo giusto fin dal primo bacio che si sono scambiati, durante il quale ha percepito delle sensazioni che non provava da tempo. Lei in passato è stata insieme a Francesco Sarcina, cantante del gruppo “Le Vibrazioni”.

Ecco la sorella di Clizia Incorvaia

L’ex gieffina è mamma di una bambina di nome Nina, avuta proprio dal suo ex. Con quest’ultimo è finita nel peggiore dei modi, tra accuse di tradimento e frecciatine reciproche. In un’intervista arrivata dopo la loro rottura, Clizia si è tolta diversi sassolini dalla scarpa, affermando di aver cresciuto da sola la piccola, poiché Francesco era sempre preso dal lavoro.

Ad oggi però ha ritrovato finalmente la felicità e lo ha fatto insieme a Paolo, con cui è fidanzata da ormai quasi un anno e mezzo. La coppia vive insieme in Sicilia, regione natia della Incorvaia, dove hanno finito da poco di arredare la loro nuova casa. L’obiettivo comune è quello di costruire una famiglia, magari con l’arrivo di un bambino che sarebbe il secondogenito per lei ed il primo figlio per Ciavarro.

Per l’ex di Sarcina uno dei valori più importanti della vita è proprio la famiglia. Una delle persone a cui è maggiormente legata è sua sorella. Quest’ultima si chiama Micol ed ha ventisette anni. Soltanto un paio di settimane fa Clizia ha pubblicato una foto in sua compagnia, in cui mostrano una somiglianza impressionante, nonostante la netta differenza di età.

La bellezza è dunque una dote comune in casa Incorvaia, anche se la minore delle due sorelle sembra essere più riservata rispetto alla più grande, tanto che non si hanno molte notizie riguardanti la sua sfera personale.