Claudia Mori ha tradito Adriano Celentano: l’amante? Un famoso attore | L’indiscrezione pesantissima

Stando alle ultime indiscrezioni, anche Claudia Mori avrebbe avuto un amante. Scopriamo insieme ulteriori dettagli

Il famosissimo cantautore si è sposato con sua moglie nel lontano 1964. Dal giorno delle loro nozze i due non si sono mai lasciati, seppur hanno vissuto alcuni periodi di profonda crisi.

Per una storia d’amore tanto lunga non è così assurdo pensare che le cose non siano andate sempre per il verso giusto. Per fortuna non si è mai spenta definitivamente la fiamma che li tiene legati da tutto questo tempo, dato che ancora oggi sono felicemente marito e moglie.

Dalla loro relazione sentimentale sono venuti al mondo tre figli, la primogenita Rosita, Giacomo e la più giovane Rosalinda. Anche gli eredi di Celentano hanno scelto di intraprendere la strada che porta allo spettacolo.

Mentre le due femmine sono riuscite ad emergere anche in tv, l’unico erede maschio di Adriano ha provato a seguire le orme di suo padre, spinto dalla passione per la musica. Accortosi però di non riscuotere nemmeno lontanamente il successo del celebre genitore, Giacomo si è cimentato nella scrittura di libri.

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Leggi qui -> Rosalinda Celentano, la confessione clamorosa: “Sono stata con lei”

Il tradimento della Mori ai danni di Celentano

In tempi non sospetti Adriano ha confessato di essere stato con un’altra donna. Il fatto è ormai noto e risale a tantissimi anni fa.

L’artista lombardo infatti, ha rivelato di aver avuto ben più di un flirt con Ornella Muti. L’episodio ha destato molto scalpore tra i fan, in quanto essi hanno sempre considerato la coppia formata da lui e dalla Mori come un esempio di amore e di fedeltà.

Tuttavia però, le cose non stanno proprio così. Se questa è una notizia di cui si è già parlato parecchio, recentissimamente sono venuti a galla alcuni particolari che hanno riacceso ancora una volta l’attenzione nei loro confronti.

Durante una puntata di “Ogni mattina”, programma trasmesso su Tv 8, la Muti e sua figlia Naike hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti. Innanzitutto l’attrice ha affermato che avrebbe preferito portarsi quel segreto nella tomba, mentre invece Celentano lo ha sbandierato ai quattro venti.

In secondo luogo però, Ornella ha svelato un retroscena incredibile. Il cantante infatti, sarebbe andato con lei perché anche sua moglie lo avrebbe tradito. Quest’ultima in effetti, si era già assunta tutte le colpe del gesto di Adriano, ma grazie a questi ulteriori dettagli è emersa una nuova verità. Secondo l’attrice, la Mori all’epoca è andata con un altro uomo, di cui non ha rivelato l’identità, però ha confessato che si tratterebbe di un attore famoso. Per il momento la moglie del molleggiato non ha replicato, anche se una sua eventuale risposta alle parole della Muti potrebbe arrivare da un giorno all’altro.