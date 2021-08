Gabriel Garko, dopo il coming out spunta il retroscena: non tutto è come sembra

Gabriel Garko dopo tempo è passato al coming out ed ora spunta il retroscena che nessuno si sarebbe mai atteso.

Gabriel Garko è per lungo tempo stato uno degli uomini più discusso del panorama televisivo italiano. Bravo, intraprendente e perspicace. Insomma, un vero e proprio professionista.

Ha destato naturalmente grande stupore il suo coming out che però è stata la conseguenza del suo volersi svelare al mondo. Insomma, un gesto voluto e opportuno in un periodo storico che ha segnato il cambiamento sotto questo punto di vista. C’è però anche un vero retroscena dietro la sua decisione, come rivelato da un suo amico, parliamo di Alfonso Signorini.

Il retroscena

Il giornalista infatti ha raccontato cosa c’è dietro alla decisione di rendere noto al pubblico la sua omosessualità: “Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile“, lo ha ammesso lo stesso Alfonso Signorini.

“Non riusciva più a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni”, ha poi continuato parlando anche e soprattutto dei suoi sbalzi d’umore all’interno del Grande Fratello Vip. Soprattutto questa esperienza, come la necessità di mostrarsi nel suo intimo, lo avrebbero indotto al coming out.

Seguirono poi le accuse della stampa, con Selvaggia Lucarelli che affermava come Garko avesse preso 60mila euro per fare coming out televisivo.

Ecco cosa è accaduto

Signorini ha negato tutti, anzi, ha affermato come sia stato molto felice che Garko abbia scelto il Gf Vip per raccontarsi nel proprio intimo. Un passo senza alcun dubbio difficile da fare. “Fondamentale gettare la maschera da etero davanti alle telecamere del GF Vip, liberandosi così del peso di un’immagine che per l’attore era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine,facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità”.

Naturalmente è stato difficile perché ha dovuto mostrare le proprie nudità, che magari anch’egli non conosceva. Ora però “sarà tutto più semplice, come sempre accade quando si vive con verità”. Un passo in avanti che magari potrà aiutare tante altre persone che vedono la propria intimità come un problema e non riescono ad aprirsi al prossimo nascondendo a sé stessi quello che provano realmente. Un vero esempio quindi Garko che si conferma l’idolo di tutti, in Italia e non solo.