Mara Venier esplode sull’amore della sua vita: “Mi ha riempita di corna”

La conduttrice veneziana si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sorprendenti. Vediamo insieme cosa ha detto

Negli ultimi tempi si è parlato molto della Zia a causa delle sue condizioni di salute, che hanno tenuto in apprensione i suoi cari oltre che i tanti fan a lei affezionatissimi.

Per via di un intervento ai denti mal riuscito infatti, la showgirl ha trascorso un periodo complicato, che per fortuna sembra che stia volgendo al termine. Di recente invece, una sua dichiarazione ha letteralmente sconvolto il pubblico.

Stando alle sue parole, il prossimo potrebbe essere l’ultimo anno in cui la vedremo alla guida di “Domenica In”. Nonostante sia estremamente legata al programma targato Rai, ha ammesso che un impegno del genere è piuttosto pesante, motivo per cui è sopraggiunto in lei il desiderio di un cambiamento.

Senza alcun dubbio però, siamo certi che suo marito Nicola sarà vicino alla moglie anche in questa difficile decisione. D’altronde l’uomo, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla conduttrice, con la quale è convolato a nozze nel giugno del 2006.

Mara Venier senza freni

I telespettatori amano la Zia Mara sia per la sua grande bravura come conduttrice ma anche per la sua estrema sensibilità. Spesso infatti, ha fatto emergere il suo lato più umano, fatto di fragilità ed emotività.

La scomparsa della madre a causa dell’Alzheimer è un episodio che ha toccato molto la Venier, che in memoria della donna ha scritto un libro intitolato “Mamma ti ricordi di me?”, pubblicato nello scorso mese di maggio.

Recentemente la presentatrice Rai è stata presente alla festa dei settanta anni del suo ex marito, Jerry Calà, il quale ha celebrato l’evento nella storica Arena di Verona. Proprio in questa occasione, Mara ha risposto ad una domanda che le è stata posta.

L’attore infatti, qualche tempo prima, aveva rivelato che la donna più importante della sua vita è stata proprio la Venier, la quale ha replicato con la sua solita e proverbiale ironia: “Io la donna più importante della sua vita? Mi ha riempita di corna, ma che stai a dì?”.

Anche in questo caso, la showgirl ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e, seppur ridendo, ha lanciato una piccola frecciatina al suo ex, nonostante tra i due al giorno d’oggi ci siano degli ottimi rapporti.