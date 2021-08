Sonia Bruganelli, l’intervento che gli ha sconvolto la vita: “Ha avuto un infarto e danni neurologici”

Sonia Bruganelli si è messa a nudo. Ha raccontato un episodio molto particolare che ha sconvolto la sua vita

Manca poco all’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, che quest’anno vedrà tantissimi cambiamenti. Resta saldo al timone Alfonso Signorini, che dopo il successo della scorsa stagione tornerà nuovamente come conduttore.

La scelta del cast, va detto, è ancora assolutamente top secret, e sono diversi i personaggi che sono stati accostati al programma nel corso delle ultime settimane. Niente di confermato, ma il pubblico è già in fermento per quella che pare possa essere un’edizione davvero scoppiettante. La vittoria di Tommaso Zorzi lo scorso anno ha soddisfatto tutti, sia dentro che fuori dalla casa. I concorrenti spesso si sono detti a favore della vittoria dell’influencer milanese, ed anche il pubblico ha riscontrato in Tommy un personaggio vero, limpido e dunque meritevole della vittoria finale.

Insomma, tanti cambiamenti in vista che riguarderanno soprattutto il cast di accompagnamento al ‘Grande Fratello Vip’. Non ci saranno, infatti, Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti. Al loro posto siederanno in studio Adriana Volpe (tra l’altro ex concorrente) e Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e compagna di Paolo Bonolis.

Leggi qui —> Sonia Bruganelli, dice la verità sul rapporto di coppia: “Può succedere di tradire”

Leggi qui —> Sonia Bruganelli, dopo le chiacchiere si mostra in viaggio con un altro: ecco chi è

Sonia Bruganelli, l’intervento che le ha sconvolto la vita

Donna dalla grande personalità ma soprattutto pronta a raccontare spesso episodi della sua vita privata, Sonia da diverso tempo ha attirato attorno a sé il grande consenso del pubblico, soprattutto sui social. Non solo perchè è la compagna di uno dei conduttori più amati della televisione, ma anche perchè lei stessa ha saputo raccontarsi anche attraverso interviste particolari.

Una di queste è stata concessa al programma ‘Belve‘, dove la Bruganelli ha raccontato il periodo molto difficile affrontato quando è nata la sua prima figlia, Silvia: “Mi sono svegliata una mattina in un ospedale e mi avevano portato via mia figlia appena nata perché doveva essere operata”, le parole di Sonia dalle quali traspare grande emotività.

“Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”, il racconto della Bruganelli.

Momenti molto particolari, concitati, che hanno portato la donna anche ad affrontare un periodo personale molto duro, dal quale è riuscita a rialzarsi con il passare del tempo.