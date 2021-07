Sonia Bruganelli, dopo le chiacchiere si mostra in viaggio con un altro: ecco chi è

Sonia Bruganelli si mostra, dopo le tante chiacchiere, in viaggio con un altro uomo: scopriamo insieme di chi si tratta.

Sonia Bruganelli è passata dall’essere la moglie di Paolo Bonolis al divenire una delle donne più ricercate sui social oltre che personaggio di successo. Si vocifera infatti della sua possibile introduzione al Grande Fratello Vip. Non come concorrente, bensì come opinionista del noto reality che appassiona da oltre un decennio il popolo italiano.

Ultimamente la donna fa però più parlare di sé per altro. Infatti, sarebbe implica negli ultimi giorni per una polemica nata sui canali social di Sonia. Avrebbe infatti pubblicato uno scatto che ha infiammato i fan, ma anche e soprattutto gli haters, pronti a commentare, in maniera spesso e volentieri non adeguata rispetto a ciò che viene reso noto.

Ecco cosa è accaduto

In questo momento, prima di riprendere il duro lavoro, Sonia Bruganelli si sta godendo le vacanze. Un periodo di riposo che anticipa i prossimi mesi, i quali saranno sicuramente intensi e pieni di sorprese.

Diverse sono però le polemiche in merito anche alle sue vacanze, siccome in molti pensano che grazie al denaro di Paolo Bonolis si stia godendo il mare. Una supposizione che naturalmente fa storcere il naso alla stessa donna dello spettacolo, la quale spedisce al mittente qualsiasi accusa.

Sono tanti però i fan che si domandano con chi stia vivendo queste lunghe e calde vacanze. Scopriamolo insieme, con lo scatto che ha infiammato il web nelle ultime ore.

Lo scatto social che ha fatto parlare i fan