Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

La splendida modella argentina, Belen Rodriguez, deve la sua bellezza alla madre. Andiamo a conoscerla insieme

Uno degli eventi più seguiti degli ultimi mesi dagli appassionati di gossip è stato senza dubbio quello della nascita della secondogenita della conduttrice di “Tu si que vales”.

La felicità che la creatura ha donato a lei ed a Antonino Spinalbese è stata indescrivibile. Gli auguri e le congratulazioni nei loro confronti sono arrivati a fiumi, sia da parte dei milioni di fan della Rodriguez sia da molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Una delle persone che ha accolto la notizia con maggiore gioia è stata la sua sorella minore Cecilia, la quale in questo modo è diventata zia per la seconda volta. Anche lei sta vivendo una bellissima storia d’amore insieme ad Ignazio Moser, conosciuto durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Per il momento l’ex gieffino e la sua compagna stanno gettando le fondamenta per la costruzione di un rapporto duraturo. Le loro intenzioni sarebbero quelle di fortificare la relazione attraverso il matrimonio, ma attualmente non è prevista nessuna cerimonia all’orizzonte.

Belen Rodriguez, ecco da chi ha ripreso la sua bellezza

Dopo poche settimane dal parto, Belen si è rimessa in fretta a lavoro, in vista della prossima stagione televisiva in cui sarà chiamata a svolgere diversi impegni.

Il medesimo discorso vale per i social, dove è tornata attivissima dopo un periodo in cui ha smesso di caricare nuovi contenuti per dedicarsi all’ultima fase della gravidanza. Anche se è passato poco tempo dalla nascita di Luna Marì, la showgirl nata a Buenos Aires ha mostrato di essere già in grande forma fisica.

Nelle fotografie più recenti postate da lei su Instagram, è possibile ammirarla in tutta la sua proverbiale bellezza, con la quale ha conquistato i suoi milioni di fan. Tuttavia, tale bellezza è anche merito di chi l’ha messa al mondo. Parliamo proprio di sua madre, Veronica Cozzani de Rodriguez.

La signora cinquantottenne possiede infatti gli stessi lineamenti della figlia, leggermente più segnati dall’età ma dai quali si può dedurre da chi hanno ripreso sia Belen che Cecilia. Anche Veronica gestisce una pagina sulla piattaforma di Instagram in cui condivide con i suoi quasi duecento mila follower alcuni momenti della sua quotidianità.