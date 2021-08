Raffaella Carrà e la separazione con Sergio Japino: dopo anni tutta la verità

La compianta showgirl è stata per molto tempo insieme al suo storico compagno Sergio Japino. Ecco la verità sulla loro separazione

Nonostante i due abbiano scelto tempo fa di prendere due strade diverse, Sergio è rimasto vicino a Raffaella fino al suo ultimo respiro.

Entrambi infatti, sono rimasti legati da un affetto e da una stima indissolubili, tanto che nemmeno la separazione ha scalfito minimamente un rapporto così profondo. Per la Carrà è stato uno dei due uomini più importanti della sua vita, insieme a Gianni Boncompagni.

A dare l’annuncio della dipartita della conduttrice è stato proprio Japino, che attraverso una nota ha voluto esprimere tutta la sua tristezza per una perdita tanto grande quanto dolorosa: “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre. Da tempo una malattia aveva attaccato quel corpo così minuto eppure pieno di straripante energia”.

Il motivo della rottura tra la Carrà e Japino

La notizia della morte della regina della televisione ha fatto tremare l’intero nostro Paese ma non solo. I messaggi di cordoglio sono arrivati infatti da ogni angolo del pianeta, a testimonianza di quanto la Carrà fosse realmente un’icona.

Fan e colleghi del mondo dello spettacolo si sono riversati in un fiume di ricordi della fantastica showgirl, anche se naturalmente a soffrire più di tutti sono stati i suoi cari, tra cui proprio lo stesso Sergio.

L’autore televisivo e coreografo nato a Ventotene ha omaggiato ancora una volta la sua ex compagna con queste parole: “Una forza inarrestabile la sua, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza”.

Nonostante l’immenso affetto reciproco però, diversi anni fa la coppia è giunta alla rottura. In molti si saranno chiesti quali fossero le cause, ed una spiegazione la diede la stessa Raffaella in tempi non sospetti: “Lui è più giovane di me, capiva e amava le stesse cose mie”, così ha esordito la presentatrice, per poi continuare: “C’era un rapporto più giocoso, scherzoso, che poi è diventato amore, e poi per scelte diverse è finito”.

A quanto pare dunque, diversi tipi di vedute hanno fatto in modo che le loro strade si separassero una volta per tutte, tuttavia in quell’occasione la Carrà ha ribadito ancora una volta il forte legame: “Siamo in ottimi rapporti perché il bene non muore mai”. E siamo certi infatti che, a dispetto della sua scomparsa, il suo ex compagno non smetterà in nessun momento di provare un grande sentimento nei suoi confronti.