Ricordate Claudio Lippi, grande volto della tv anni 90 finito nel dimenticatoio? Ecco che fine ha fatto

Gli anni del successo sono ormai lontani per Claudio Lippi, volto noto della tv anni 90. Vediamo insieme che fine ha fatto

Nonostante si sia avvicinato al mondo dello spettacolo mediante la sua passione nei confronti della musica, Lippi è riuscito a sfondare definitivamente grazie al piccolo schermo, dove è stato protagonista assoluto per svariati anni.

Durante il corso della sua carriera ha lavorato sia per la Rai che per la Mediaset. Ha guidato infatti una lunga serie di trasmissioni, molte delle quali di gran successo. Una delle caratteristiche tanto amate dal pubblico è senza dubbio la sua semplicità, per merito della quale è entrato in fretta nelle simpatie degli italiani.

Da sempre è molto apprezzato anche per la sua serietà e per la sua professionalità, risultando di fatto uno dei presentatori più ricercati dagli autori televisivi a cavallo tra gli anni novanta ed i duemila, fino a quando si sono perse sempre di più le sue tracce.

Che fine ha fatto Claudio Lippi?

È ormai diverso tempo infatti, che lo showman non guida più un programma tutto suo, bensì la sua presenza televisiva è limitata alle varie ospitate all’interno di trasmissioni guidate dai suoi colleghi.

Come dichiarato dallo stesso, il fatto di non essere da molto al timone di alcun format gli è pesato parecchio, essendosi sentito messo da parte da una tv che fa sempre meno al caso suo. Anche la sua esperienza a Domenica In nella stagione 2017-2018, sempre come opinionista, non è stata molto appagante per lui, avendo rivestito un ruolo alquanto marginale all’interno dello storico contenitore domenicale di Rai 1.

A partire dall’annata seguente invece, il presentatore nato a Milano è tornato alla guida di un programma, “La prova del cuoco”, anche se al fianco di un’altra conduttrice. Stiamo parlando di Elisa Isoardi, la quale appena qualche mese fa è stata una dei protagonisti dell’Isola dei Famosi. Purtroppo la sua avventura si è conclusa non come avrebbe desiderato, infatti è stata costretta al ritiro anticipato a causa di un problema ad un occhio.

Per concludere, nel 2015 Claudio ha avuto una piccola esperienza sul set cinematografico, recitando in una pellicola diretta dal regista Pino Tordiglione intitolata “Il bacio azzurro”.