Romina Power e la droga offerta ai figli: “Si, è capitato” | La confessione

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power, in passato avrebbe offerto la droga ai figli, stando a quanto riportato da una confessione

La separazione tra i due artisti è avvenuta al termine del secolo scorso. Dopo quasi un trentennio trascorso insieme, costellato da tanti successi ma anche da momenti durissimi, Al Bano e Romina hanno messo la parola fine alla loro relazione sentimentale.

Così come è terminata la loro storia d’amore lo stesso discorso vare anche per il sodalizio artistico intrapreso dai volti noti della musica italiana. Insieme hanno scritto pagine indelebili, grazie ad una lunga serie di canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni.

L’evento più drammatico che ha segnato il rapporto è stato senz’altro la scomparsa di Ylenia. La primogenita infatti, è letteralmente svanita nel nulla durante un suo soggiorno a New Orleans, principale città dello stato americano della Louisiana. Le tracce della giovane ragazza si sono perse nella notte di Capodanno tra il 1993 ed il 1994. Dopo anni e anni di ricerche vane, la figlia di Al Bano e Romina è stata dichiarata “presunta morta”.

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Leggi qui -> Loredana Lecciso svela i rapporti con Al Bano: “Non è mai successo”

Romina Power e la vicenda della droga

A differenza del suo ex marito, la Power ancora oggi spera in un miracoloso ritrovamento di Ylenia. Purtroppo è stato effettuato ogni tipo di indagine, sia dalle forze dell’ordine che attraverso i programmi televisivi dedicati ai casi di scomparsa, ma tutti i tentativi si sono rivelati completamente inutili.

Non molto tempo fa, uno dei figli della storica coppia ha parlato proprio di sua madre. Facciamo riferimento a Yari, il quale è estremamente legato a Romina, condividendo con lei uno stile di vita fuori dagli schemi.

Invitato da un programma spagnolo, l’uomo ha confessato un retroscena relativo alla droga che ha colpito i tanti fan dell’artista statunitense: “Non so se mia madre fumava marijuana tutto il giorno, perché non stavo molto a casa, sono andato in collegio a dodici anni. Io ho iniziato a fumare da solo”.

Subito dopo le suddette frasi, Yari si è reso protagonista di una rivelazione clamorosa: “Si, è capitato che mamma mi offrisse marijuana dopo che sono diventato maggiorenne”, così ha chiosato il musicista, scatenando di fatto una valanga di polemiche rivolte all’indirizzo della Power.