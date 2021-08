Sguardo fisso e fisico esile da ragazzina, oggi è la conduttrice più amata d’Italia: Ecco chi è

La bambina immortalata in questo scatto in bianco e nero, oggi è una delle conduttrici preferite dagli italiani

Nonostante siano passati così tanti anni dal giorno in cui è stata scattata la fotografia in questione, quello sguardo potrebbe farci venire un’idea del personaggio di cui stiamo parlando.

Il colore dei capelli invece di certo non aiuta, tuttavia il suo è uno dei volti più popolari della tv. Amatissima dal suo pubblico, la presentatrice è assoluta protagonista della trasmissione che ancora oggi guida.

Nel corso della sua eccezionale carriera è stata al timone di molti programmi, la maggior parte dei quali hanno riscosso dei risultati pazzeschi.

Chi è la bimba dal fisico esile in foto?

In molti conoscono la showgirl di cui stiamo parlando con un soprannome, ovvero la “zia”. A questo punto chiunque ha capito che facciamo riferimento a Mara Venier, conduttrice di “Domenica In”.

Da quando è tornata lei a dirigere il noto contenitore domenicale di Rai 1 il riscontro è stato evidente. I telespettatori infatti, hanno gradito molto l’idea dell’emittente di assegnare lo storico format ad un personaggio come la Venier.

Proprio quest’ultima però, attraverso alcune sue parole, ha fatto trapelare la notizia che la prossima sarà l’ultima edizione del programma da lei condotta, soprattutto a causa dell’eccessivo impegno che comporta. Sicuramente gli autori proveranno a farle cambiare idea, anche se come sappiamo, la zia è sempre stata una donna determinata e convinta delle proprie scelte.

Mara Venier: la conduttrice più amata dagli italiani

Purtroppo negli ultimi tempi Mara sta passando dei fastidiosi problemi di salute, a causa di un intervento ai denti mal riuscito, che le ha provocato la paresi di una parte del volto.

Dopo esser stata dal dentista che l’ha ridotta così, la showgirl è finita nuovamente sotto i ferri nel tentativo di correggere il danno che ha riportato. Per il momento non si è ancora ripresa del tutto, anche se sappiamo che il periodo di recupero potrebbe essere piuttosto lungo, come dichiarato da suo marito Nicola Carraro.

Oltre all’affetto del suo uomo però, la Venier può contare sul grande sostegno che i suoi tantissimi fan le forniscono quotidianamente, attraverso messaggi di incoraggiamento e di stima inviati direttamente all’indirizzo dei suoi canali social.