Stefano De Martino non ha occhi per nessuno a parte lei: “Gliel’ho rubato”

L’ex di Belen Rodriguez ha confessato di essere rimasto stregato da una donna. Scopriamo insieme di chi si tratta

Da quando è naufragata la storia con la bellissima modella argentina, tutti gli appassionati di cronache rosa hanno attribuito diversi flirt a Stefano.

Tuttavia, almeno fino ad oggi, queste indiscrezioni si sono sempre rivelate del tutto prive di fondamento. Il fatto che sia a tutti gli effetti un sex symbol, porta spesso i suoi numerosi fan a fantasticare su possibili liaison, ma da parte sua non ci sono mai state conferme di nessun genere.

Con il passare del tempo De Martino sta dimostrando di essere capace su più fronti. Ovviamente la danza è il suo mondo, nonché la sua passione più grande, tuttavia i suoi orizzonti si stanno espandendo.

Proprio quest’anno ha avuto un’importante esperienza come conduttore televisivo, guidando con successo il programma targato Rai “Stasera tutto è possibile”. Come se non bastasse però, il trentunenne nato a Torre Annunziata sta provando ad emergere anche come attore. Tra pochi giorni si esibirà ad Ischia in uno spettacolo teatrale, intitolato “Che coppia noi tre”, dove al suo fianco ci saranno due comici ben noti al pubblico italiano, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

La confessione di Stefano De Martino

Come ben noto, l’esordio sul piccolo schermo di Stefano è arrivato grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”.

Nel 2009 ha preso parte alla nona edizione del talent show come concorrente, riuscendo subito ad attirare l’attenzione dei giudici e dei telespettatori. A partire dalla stagione seguente invece ha vestito i panni del ballerino professionista, mentre lo scorso anno si è seduto nei posti riservati ai giudici al fianco di Emanuele Filiberto e Stash.

Anche se ha avuto altri incarichi di rilievo, come nel 2018 quando è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi, De Martino deve molto al programma di Maria, che le ha dato fama e notorietà. In realtà però, l’ex di Belen è estremamente grato proprio alla De Filippi, nei confronti della quale nutre una stima immensa.

“È una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita”, le parole del ballerino, che in seguito conclude con altri elogi all’indirizzo della moglie di Costanzo: “Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

Queste frasi senz’altro faranno molto piacere alla De Filippi, la quale ha il merito di aver sfornato un altro grande talento che farà parlare molto di sé anche negli anni a venire.