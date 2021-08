Vasco Rossi, il momento pesantissimo: “Andato in coma 3 o 4 volte” | La confessione

Il famoso cantante nato a Zocca si è aperto attraverso il racconto di uno dei momenti più brutti della sua intera vita

Uno dei massimi esponenti della musica nostrana, riconosciutissimo anche a livello internazionale: Vasco è senza dubbio un’icona del rock made in Italy.

La sua carriera non ha bisogno di molte presentazioni ed il numero di dischi da lui venduti è soltanto uno dei tanti esempi che si possono fare per descrivere la sua bravura. Il cantante ha segnato un’epoca di rivoluzione per quel che concerne l’attività canora nel nostro Paese, distinguendosi dalla massa anche per il contenuto dei suoi testi spesso fuori dagli schemi.

Molti dei suoi brani sono delle vere e proprie poesie, che per merito della sua voce più unica che inimitabile, riescono a mandare il pubblico in visibilio. Dire che i suoi concerti registrano sempre il sold out sarebbe addirittura riduttivo. Basta ricordare ad esempio l’evento che si è tenuto nel 2017 chiamato “Modena Park”, in cui gli spettatori paganti sono stati la bellezza di oltre 225 mila, assoluto record mondiale.

Il momento più brutto della vita di Vasco

Dopo i grandi fasti degli anni ottanta e novanta in cui, oltre all’incredibile successo da lui riscosso a livello discografico, Vasco è stato protagonista di una “vita spericolata” sotto tutti i punti di vista, per l’artista emiliano è arrivato uno dei momenti più duri della sua esistenza.

Nel corso di una lettera spedita alla rivista “Vanity Fair”, il cantante ha rivelato la durezza di un periodo in particolare, in cui ha pianto la scomparsa di alcuni dei suoi amici più cari. Stiamo parlando degli inizi dei duemila, in cui anche a causa di queste perdite è caduto in una profonda depressione.

Tuttavia, come se non bastasse, il peggio doveva ancora venire. Vasco infatti, ha dichiarato che c’è stato un anno in particolare che lo ha fatto penare moltissimo, ossia il 2011: “Tre malattie mortali, sono andato in coma 3 o 4 volte”, la clamorosa confessione del celebre artista.

Proprio per questo motivo, Rossi si definisce un “sopravvissuto”, in quanto a dispetto dello stile di vita sempre agli eccessi da lui praticato, ancora oggi è in piena attività, con sessantotto anni di età ma tanta voglia di continuare a stregare le platee davanti alle quali si esibisce, facendo sognare in tal modo milioni e milioni di fan.