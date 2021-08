Carlo Conti, la granitica battaglia contro il tumore: l’enorme gesto del conduttore

Il noto presentatore televisivo toscano si è reso autore di un grandissimo gesto nella battaglia contro il cancro

Volto di punta della Rai, Conti è un perno fondamentale per l’emittente televisiva statale, dove lavora ormai da molti anni.

La sua carriera è stata caratterizzata da molti successi e pochissimi flop, motivo per cui è ritenuto uno dei più validi del suo mestiere. Uno dei massimi traguardi lo ha raggiunto quando è stato al timone del Festival della canzone italiana per ben tre edizioni consecutive, per la precisione nell’arco temporale che va dal 2015 al 2017.

Carlo è molto stimato dal pubblico da casa, così come dalla gran parte dei suoi colleghi. Soltanto pochi giorni fa ha fatto i suoi più sinceri auguri all’indirizzo di Gerry Scotti, il quale ha compiuto il compleanno lo scorso 7 agosto.

Anche il prossimo anno, per l’undicesima edizione di fila, lo showman sarà al timone di “Tale e Quale Show”, programma che si è meritato ancora una volta la conferma sulla prima serata di Rai 1 grazie ai sempre elevati indici di ascolto fatti registrare.

Carlo Conti impegnato nella lotta contro il tumore

È stato lui stesso a rendere pubblica la lista ufficiale dei partecipanti della nuova edizione del format che conduce. Sono diversi i personaggi famosi che si sfideranno a colpi di imitazioni, tra cui Alba Parietti, Ciro Priello, Biagio Izzo, Federica Nargi, Simone Montedoro ed altri ancora.

Una novità importante riguarderà invece la giuria. Al posto dell’uscente Vincenzo Salemme infatti, ci sarà niente poco di meno che Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo andrà ad affiancare il confermatissimo Giorno Panariello e la sempre presente Loretta Goggi.

La stima guadagnata da Conti è dovuta sicuramente anche alle sue grandi qualità umane. Lo showman nato a Firenze, da molto tempo è impegnato in una causa nobilissima. Da anni è in prima linea nella battaglia contro il tumore.

Al fianco dell’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, Carlo collabora nel tentativo di sensibilizzare la gente alla donazione. Anche attraverso i suoi canali social fa lo stesso, come quando ha incentivato i suoi numerosi follower ad acquistare l’azalea, la pianta che la fondazione ha scelto come simbolo di questa importantissima campagna, fortemente sostenuta dal conduttore che ancora una volta dimostra di avere un cuore d’oro.