Gerry Scotti nella sua casa di Roma vive con un altro uomo: ecco di chi si tratta

Nella casa romana del noto showman vive anche un altro uomo. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando

Nato a Miradolo Terme, piccolo comune lombardo in provincia di Pavia, Scotti ha festeggiato il suo sessantacinquesimo compleanno soltanto qualche giorno fa, per l’esattezza il 7 di agosto.

Ne è passato di tempo dal suo debutto assoluto sul piccolo schermo, arrivato nel 1983 quando aveva appena ventisette anni. Da allora in poi la sua carriera è stata una continua ed inarrestabile ascesa, fino a diventare a tutti gli effetti uno dei principali conduttori televisivi del nostro Paese.

Tra le tante trasmissioni da lui guidate spiccano alcuni dei quiz show di maggior successo delle reti Mediaset, come ad esempio “Chi vuol essere milionario?”, “Caduta libera” e “Passaparola”.

Il suo volto inoltre, è strettamente legato al tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”, format all’interno del quale Gerry è stato protagonista di centinaia di puntate, prima delle quali risalente al 1997.

Con chi convive Gerry Scotti?

Lo stimato presentatore abita a Milano insieme alla sua compagna, l’architetto Gabriella Perino, con la quale ha ritrovato il sorriso dopo il matrimonio terminato nel peggiore dei modi con la sua ex moglie Patrizia Grosso.

Tuttavia, a causa dei numerosi impegni, spesso è costretto a spostarsi nella nostra capitale, dove possiede una casa in cui poter soggiornare in casi come questi. Nella sua abitazione romana, Gerry ha un coinquilino speciale, una persona che lui conosce molto bene.

Facciamo riferimento ad un suo caro amico, il cui nome corrisponde a quello di Rudy Zerbi. I due colleghi hanno stretto un legame molto forte nel corso del tempo, come dimostrato a più riprese da entrambi, anche grazie alle diverse pubblicazioni social.

La caratteristica che li accomuna è senz’altro la simpatia, all’insegna della quale trascorrono le giornate in cui si trovano a convivere nell’appartamento di Roma. A tal proposito, qualche tempo fa Rudy ha parlato della gestione dei compiti. In realtà, anche in questo frangente è stato particolarmente ironico, affermando che mentre lui si dedica alle faccende di casa, Scotti non fa altro che russare, fatta eccezione per l’uso dell’aspirapolvere.

Inoltre ha svelato alcuni dettagli della dimora. Entrambi hanno la propria stanza in cui riposare quando sono stanchi, tuttavia c’è un salone dove si riuniscono per godersi la reciproca compagnia, magari proprio sul divano davanti alla tv per commentare insieme quello che talvolta scelgono di vedere.