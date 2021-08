Gigi D’Alessio lacerato dal dramma: “Ha perso la battaglia contro il tumore”

L’artista campano ha il cuore distrutto a causa di una tragedia, ovvero la scomparsa di una persona a lui carissima

Mentre il suo ultimo album ha fatto registrare un boom di vendite, anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele.

La sua nuova fiamma infatti, una giovane ragazza che di nome fa Denise Esposito, è incinta di lui. Per Gigi si tratta del quinto erede, dopo quello nato dalla storia d’amore con la sua ex e gli altri tre venuti al mondo dal matrimonio con Carmela Barbato.

Tra il cinquantaquattrenne e la Tatangelo invece, i rapporti sono rimasti molto tesi, nonostante entrambi abbiano ripreso in mano le proprie vite. Mentre l’artista partenopeo il prossimo anno diventerà nuovamente padre, Anna è sempre più vicina ad un altro uomo, il rapper Livio Cori. La loro relazione è appena agli inizi, anche se l’affiatamento tra i due sembra crescere di giorno in giorno.

Così come hanno aperto un nuovo capitolo legato alle rispettive sfere personali, i due artisti sono ripartiti alla grande anche a livello discografico. Del successo dell’album di Gigi ne abbiamo già parlato, ma la cantante originaria di Sora non è voluta essere da meno. Proprio quest’anno ha pubblicato “Anna Zero”, il quale contiene dieci tracce inedite al suo interno.

Leggi qui -> Anna Tatangelo e il nuovo amore: “Dietro la donna che sono ci sei tu”

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

La tragedia che ha distrutto Gigi D’Alessio

Oltre al suo impegno canoro, D’Alessio nella passata stagione ha lavorato anche sul piccolo schermo, dove ha preso parte alle riprese del programma condotto da Antonella Clerici, “The Voice Senior”.

Nel talent show targato Rai il cantante ha vestito i panni del giurato, al fianco di Clementino, Loredana Bertè e la coppia composta da Albano Carrisi e da sua figlia Yasmine. Questi ultimi due non sono stati riconfermati in vista della prossima edizione, a differenza di Gigi che sarà ancora assoluto protagonista della trasmissione.

Per l’ex della Tatangelo quello che sta vivendo ora è un momento magico, sia a livello professionale che personale. In passato però, le cose non sono sempre andate così, anzi. Nel 2011 infatti, l’artista ha perso suo fratello Pietro, a causa di una gravissima malattia.

Alcuni anni dopo ha rotto il ghiaccio e ne ha parlato per la prima volta davanti ai microfoni di “Verissimo”, dove ha ricordato uno dei suoi affetti più cari: “Ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri”.

Dalle sue parole strappalacrime emerge tutto il dolore da lui provato, soprattutto considerando che, oltre a quella di suo fratello, anche le vite dei suoi genitori sono state strappate dal cancro.