Nina Soldano di Un Posto al Sole, l’aspra guerra contro il tumore: “3 ore sotto i ferri”

La nota attrice di “Un Posto al Sole” ha rivelato di aver lottato duramente contro l’arrivo di un brutto tumore

Nata a Pisa nella prima metà degli anni sessanta, la Soldano ha esordito nel mondo dello spettacolo attraverso il piccolo schermo, dove ha preso parte ad un paio di programmi in onda sui canali Rai.

Nel 1985 ha partecipato a “Fantastico 6”, mentre un paio di stagioni più tardi ha lavorato nella seguitissima trasmissione diretta all’epoca dal grande Renzo Arbore intitolata “Indietro tutta”, dove ha guadagnato una certa fama a livello televisivo.

Il suo approdo sul grande schermo risale invece al 1988, anno in cui ha recitato all’interno della pellicola cinematografica intitolata “La notte degli squali”, diretta dal regista romano Tonino Ricci.

A partire dalla fine del decennio successivo, Nina ha cominciato a dedicarsi prevalentemente alle fiction ed alle serie tv. Tra le più famose in cui è stata presente ricordiamo “Incantesimo”, “Ricominciare” e, soprattutto, “Un Posto al Sole”, dove ha interpretato il ruolo di “Marina Giordano”.

Il calvario di Nina Soldano

Ancora oggi la talentuosa attrice è una dei protagonisti della famosa soap opera ambientata a Napoli. Ha ricevuto tante soddisfazioni grazie ad “Un Posto al Sole”, tuttavia c’è stato un periodo in cui ha sofferto molto, anche semplicemente per recarsi sul set.

Questo è avvenuto a causa di un tumore all’utero, malattia per colpa della quale ha temuto il peggio. Sulle pagine del settimanale “Nuovo” è stata pubblicata una sua intervista in cui ha parlato di quei bruttissimi momenti da lei trascorsi.

“Il 26 marzo del 2005 mi fu asportata una massa tumorale all’utero. Mi sottoposi ad una serie di accertamenti a Roma e, nel frattempo, andavo ogni giorno a Napoli per girare la soap”, ha esordito l’attrice toscana, prima di proseguire nel suo racconto.

“Sul set sorridevo a tutti, cercavo di non far trapelare il mio malessere, ma avevo una grande angoscia nel cuore per l’intervento che avrei dovuto subire entro pochi giorni. Rimasi circa tre ore sotto i ferri”, le parole di Nina che hanno scioccato i suoi tanti fan.

Al termine delle sue frasi però, la Soldano ha affermato di essere riconoscente al destino per aver superato una malattia tanto grave: “Mi sentivo una miracolata perché non ho avuto bisogno di fare la chemioterapia. Oggi posso tirare un sospiro di sollievo, mi sento più che mai rinata e sto bene”, così ha concluso rassicurando il pubblico sulle sue attuali condizioni di salute.