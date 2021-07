Massimo Boldi sulla lite con Christian De Sica, spunta il retroscena dopo anni: “Ha deciso di…”

Massimo Boldi si esprime sulla lite che si è accesa con Christian De Sica, con il particolare retroscena che spunta dopo anni: ecco cosa è accaduto.

Una delle coppie più amate del pubblico italiano: Christian De Sica e Massimo Boldi rappresentano praticamente i simboli della comicità italiana. Come loro due ben pochi nella penisola, soprattutto per la capacità di intrattenere il pubblico che in pochi hanno dimostrato di avere.

Ecco quindi che le loro pellicole cinematografiche hanno animato gli italiani e non solo, così che nell’intera Europa si è sempre ammirato il mito italiano e soprattutto una delle coppie più conosciute. Nel recente passato però è stata ipotizzata tra i due una lite, che li avrebbe visti separarsi improvvisamente. Scopriamo insieme cosa è accaduto e di cosa si tratta.

La lite con Christian De Sica

Hanno praticamente, nel corso degli anni, di avere affinità sia dentro che fuori dal set. Ecco quindi che improvvisamente sembra essersi rotto qualcosa tra i due che hanno smesso addirittura di recitare insieme all’interno delle pellicole cinematografiche. Per loro praticamente un successo garantito che ora sembra perdere ogni valore considerata la presunta lite.

Nel recente passato è però stato reso noto un aggiornamento, con i due attori che avrebbero risolto i problemi interni, per tornare a recitare insieme dopo anni. La motivazione però della prima rottura, viene resa nota dallo stesso Massimo Boldi che non ha paura di rendere note le motivazioni.

Ecco cosa ha affermato Massimo Boldi

L’attore ha chiarito il recente passato con la presunta lite con Christian De Sica. Ecco quanto affermato: ““Silenzio? Perché non abbiamo mai litigato. Lo dicevamo per assecondare gli altri”.

Lo stesso De Sica poi ha dato altri aggiornamenti in merito: “Non c’erano state divergenze incolmabili, ma io ero legato a Filmauro e lui a Medusa. Era impossibile parlare di fare film insieme dal momento che avevamo preso degli impegni improrogabili“.

I due però ora si sono ricongiunti: “L’incontro sul set ci ha fatto ringiovanire, regalandoci entusiasmo. Lo sa che noi 40 anni fa ci esibivamo insieme a Milano in un gruppo musicale”.