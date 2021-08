Raffaella Carrà, perché portava sempre il caschetto: il motivo impensabile

Quello di Raffaella Carrà è stato il caschetto biondo più famoso del mondo. Andiamo a conoscere insieme il motivo di questo taglio

Il fatto che sia diventa un’icona a livello globale è dovuto sia al suo spiccato talento, con il quale ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico, ma anche al suo tradizionale taglio di capelli che ha contribuito a renderla unica ed inimitabile.

Per decenni ha dominato la scena televisiva, tanto che era sufficiente la sua presenza per aumentare vertiginosamente gli ascolti di un programma. Ha sfornato una miriade di trasmissioni seguitissime, come ad esempio lo storico format di “Carramba! Che sorpresa”, dove i telespettatori hanno visto centinaia di persone riabbracciare i propri cari dopo tanto tempo.

Come ballerina si è fatta valere ad alti livelli, infatti il suo corpo minuto era in grado di muoversi in maniera eccezionale. Il medesimo discorso vale anche per la sua voce, con la quale ha cantato diverse canzoni che ancora oggi risuonano in radio ed in tv, a dimostrazione del successo da lei riscosso in ogni campo.

Leggi qui -> Raffaella Carrà e la separazione con Sergio Japino: dopo anni tutta la verità

Leggi qui -> Raffaella Carrà, dopo i funerali parla chi l’ha amata

Ecco il motivo del caschetto di Raffaella

Un’artista a tutto tondo in grado di rivoluzionare completamente il panorama televisivo nostrano, per mezzo della sua personalità esuberante e fuori dagli schemi.

Ha rinnovato anche il modo di vestirsi, in quanto fino a quell’epoca i conduttori tv usavano un certo dress-code, caratterizzato da abiti sobri e classici. Lei invece si è distinta, scoprendo alcune parti del corpo come l’ombelico ma mantenendo al tempo stesso la sua immensa eleganza.

Il suo vero marchio di fabbrica però, è stato proprio il caschetto biondo, taglio di capelli che l’ha accompagnata per la sua intera carriera. La sua capigliatura è stata perfetta in ogni momento e circostanza, mai una ciocca fuori posto, motivo per cui in molti si sono chiesti il perché di tanta cura del dettaglio.

In realtà, il motivo è più semplice di quel che si possa immaginare. Raffaella infatti, aveva capito già al tempo che per sfondare nel mondo dello spettacolo è necessario distinguersi anche visivamente. Il celebre caschetto infatti, le ha permesso di essere facilmente riconoscibile. Questo tipo di taglio è stato imitato da milioni e milioni di ragazze, le quali hanno provato a seguire l’esempio di un’icona assoluta, tuttavia il suo resterà per sempre ineguagliabile.