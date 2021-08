Sapete che macchina ha Massimo Boldi? Da lui nessuno se lo aspettava

Il comico lombardo possiede una macchina che è un vero e proprio gioiello. Andiamo a conoscere l’auto di cui stiamo parlando

Poco più di due settimane fa ha festeggiato il suo settantaseiesimo compleanno, ricevendo i calorosi auguri da parte delle persone a lui vicine e dai tanti fan che lo seguono con affetto da molti anni.

A dispetto dell’età che avanza, Massimo è ancora più attivo che mai. Lo scorso 29 dicembre è uscito l’ultimo film in cui ha recitato finora, intitolato “Vacanze su Marte”. Nella pellicola diretta da Neri Parenti, l’altro protagonista è il suo immancabile partner cinematografico.

Naturalmente parliamo di Christian De Sica, insieme al quale Boldi ha condiviso una lunga serie di successi, in particolar modo grazie ai cosiddetti “cinepanettoni”, genere in cui i due attori si sono cimentati molte altre volte, riscuotendo sempre un successo impressionante.

Qualche tempo fa la coppia di comici si è allontanata a seguito di alcune incomprensioni, tuttavia nel 2018 hanno sancito il riconciliamento attraverso una pellicola dal titolo, appunto, “Amici come prima”.

Ecco la costosa automobile di Massimo Boldi

Il fatto che per Boldi l’età sia soltanto un numero è evidente anche dal suo ampio utilizzo dei social network. Sul suo account di Instagram ad esempio, spesso pubblica dei nuovi contenuti da condividere con la folta schiera di follower.

Soltanto un paio di settimane fa invece, Massimo ha caricato una foto che ha ricevuto una valanga di commenti e di reazioni. L’attore infatti, è stato immortalato insieme alla sua macchina, mentre accanto al fermoimmagine ha inserito una frase: “Fatto il tagliando”.

Dal suo sorriso emerge una certa soddisfazione ed in effetti possiamo capirlo bene data la bellezza dell’automobile da lui sfoggiata. Si tratta di una Mercedes Benz GLE Coupé di colore blu. Parliamo di una vettura estremamente potente, anche se non ci è dato sapere il modello esatto acquistato dall’attore.

La versione con meno cavalli ne conta 245, mentre la più sportiva arriva fino a 612 CV. Stesso discorso vale per il costo, il quale oscilla in base ai diversi tipi di allestimenti. Tuttavia, soltanto per quello base, sono necessari più di settantamila euro per procedere all’acquisto.

Oltre ai tanti seguaci di Boldi che hanno prontamente commentato lo scatto, c’è da segnalare anche qualche messaggio da parte di altri personaggi famosi, come ad esempio quello di Fausto Leali che ha salutato Massimo con due semplici parole: “Grande Cipollino”, affiancate dall’emoticon di un cuore, segno dell’ottimo rapporto che c’è tra i due.