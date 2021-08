Silvia, moglie di Christian De Sica e sorella di Carlo Verdone: Ecco com’è diventata

Christian De Sica è sposato con la sorella di Carlo Verdone, Silvia. Andiamo a conoscere insieme quest’ultima

I due grandi attori del cinema italiano sono legati da una persona alla quale entrambi sono estremamente affezionati.

Parliamo ovviamente di Silvia Verdone, sorella del grande Carlo, uno dei volti più iconici dell’intero panorama cinematografico nostrano, con all’attivo una serie di pellicole che hanno riscosso un successo incredibile.

Fare l’elenco dei tanti film di spicco in cui ha lavorato il regista e attore romano è impossibile. La lista è infatti troppo lunga, tuttavia tutti i suoi innumerevoli capolavori hanno in comune il suo tocco magico, con cui riesce a distinguersi dai suoi tanti colleghi famosi.

All’inizio degli anni ottanta la sorella di Carlo si è unita in matrimonio a Christian De Sica, con il quale è diventata mamma di due figli. Il primogenito si chiama Brando e si è già cimentato nel campo della regia. La seconda invece, Rosa, ha espresso le sue doti in qualità di costumista.

Silvia Verdone, la moglie di De Sica

Nel corso del tempo Silvia si è distinta come produttrice cinematografica e teatrale, firmando diverse opere di successo in cui ha collaborato con suo marito Christian.

Dopo un breve periodo in cui ha vestito i panni della “signorina buonasera” sulle reti Rai, la donna ha cambiato rotta prendendo la strada che l’ha portata fino al suo ruolo attuale. La sua storia d’amore con De Sica invece, è di quelle che può essere definita come una sorta di favola moderna.

I due infatti, si sono conosciuti quando lei aveva appena compiuto quattordici anni. Il figlio del grande Vittorio De Sica infatti, all’epoca andava a scuola con il fratello di Silvia. Inizialmente sembra che Carlo avesse fatto fatica ad accettare che il suo compagno di classe avesse una relazione con sua sorella, tuttavia alla fine ha riconosciuto Christian come suo cognato.

Ad oggi infatti i due celebri attori godono di un ottimo rapporto, uniti ancor di più dai due figli della coppia, i quali sono appunto i nipoti di Verdone. In tempi non sospetti De Sica ha parlato proprio della sua donna, spendendo per lei soltanto parole di grande stima e rispetto. Silvia infatti, è sempre al fianco del marito, aiutandolo in molti dei suoi lavori cinematografici.