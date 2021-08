Spunta la foto di Ilary Blasi al naturale: senza trucco sembra un’altra persona

La showgirl romana si è mostrata al naturale in assenza di trucco. Alcuni suoi fan hanno addirittura fatto fatica a riconoscerla

Immortalata in alcune foto esclusive pubblicate dal settimanale “Oggi”, Ilary si trova in vacanza nei pressi della località di Sabaudia.

La famiglia Totti si reca ogni anno sulle spiagge laziali, dove si rilassano e si divertono tutti insieme, genitori e figli. Nei suddetti scatti la Blasi è stata ripresa insieme alla terzogenita, mentre dell’ex capitano della Roma per ora non ci sono tracce.

Come al solito la conduttrice ha esibito uno stato di forma fisica letteralmente invidiabile, a dispetto delle tre gravidanze da lei affrontate negli scorsi anni. La carta d’identità dice che ha già compiuto i fatidici quaranta anni, tuttavia l’impatto visivo sembra dire tutt’altro.

In queste giornate la showgirl può cercare di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, nonostante il fatto di stare dietro ai figli sia molto dispendioso a livello di energie. Tuttavia dovrà farsi trovare pronta per la nuova avventura che è in programma per lei, ossia la conduzione di una trasmissione targata Mediaset “Star in the star”.

Ilary Blasi in versione “nature”

Sono ormai più di sedici anni che la presentatrice è sposata con Francesco Totti, per la precisione dal giugno del 2005, anche se la relazione sentimentale è iniziata ancor prima. Il loro è un rapporto ben consolidato, così come quello dell’intera famiglia, formata dalla coppia di personaggi famosi e dai loro tre figli, in ordine di età Cristian, Chanel e la piccola Isabel.

Per quel che riguarda il primogenito oggi ha quindici anni (ne compirà sedici il prossimo mese di novembre). Quest’ultimo sta cercando di seguire le orme del padre, militando nelle giovanili della squadra giallorossa della nostra capitale.

Spesso l’ex numero 10 pubblica delle storie in sua compagnia, a testimonianza delle attenzioni speciali che sta riversando su di lui. Naturalmente anche la Blasi è sempre molto attiva sui social network, condividendo con la sua ampia schiera di follower diverse fotografie e videoclip.

Non molto tempo fa, uno scatto in particolare ha catturato l’attenzione generale. Ilary infatti, si è mostrata in primo piano senza la presenza di alcuna traccia di trucco.

A primo impatto si potrebbe far fatica a riconoscerla, in quanto siamo tutti abituati a vederla sempre perfetta ed impeccabile, ma così non è stato in questo caso, dove ha deciso di sfoggiare il suo aspetto reale in assenza di make-up e filtri vari.