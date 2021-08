Antonella Clerici racconto del passato: il ricovero in codice rosso

Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo ha rivelato di aver rischiato grosso, tanto da venir ricoverata in codice rosso

Da anni ormai la Clerici è uno dei volti di maggior spicco della Rai, emittente televisiva in cui ha condotto una lunga lista di trasmissioni.

Uno dei programmi dove è riuscita a strappare una valanga di consensi è stato senza dubbio “La prova del cuoco”, cooking show da lei diretto per molte stagioni in onda poco prima dell’ora di pranzo.

Lo storico format a sfondo culinario è stato eliminato dal palinsesto già da qualche tempo, venendo sostituito da “È sempre mezzogiorno”, con la showgirl nata in Lombardia che si trova al suo timone.

Al momento anche lei è in vacanza come altre milioni di persone, naturalmente insieme al suo partner, l’imprenditore italiano Vittorio Garrone. Come i suoi numerosi fan sanno bene, la coppia abita in una casa immersa nel verde dei boschi nei pressi di un piccolo comune in provincia di Alessandria, dove i due stanno vivendo una sorta di favola d’amore.

Antonella Clerici ricoverata in codice rosso

Purtroppo per la bravissima presentatrice la vita non è sempre stata rosa e fiori. Qualche tempo fa infatti, in un’intervista rilasciata a “Ok Salute e Benessere”, si è resa protagonista di un racconto dove ha parlato di un momento in cui la sua vita è stata a repentaglio.

A seguito di un semplice intervento ai denti, alla showgirl è stato prescritto un farmaco da assumere. Purtroppo però, quest’ultimo ha scatenato una serie di effetti collaterali alla povera Antonella.

In men che non si dica il suo volto ha iniziato a gonfiarsi e la sua respirazione è diventata affannosa. Vista la situazione ha chiamato immediatamente il dentista, il quale le ha consigliato vivamente di prendere il cortisone e correre al pronto soccorso. Detto fatto, nel giro di pochi minuti la Clerici si è recata in ospedale, dove subito l’infermiera all’accoglienza le ha assegnato il codice rosso.

A quanto pare, il farmaco da lei assunto le ha provocato una reazione allergica. I medici le hanno somministrato subito una potente iniezione di cortisone, che stavolta ha iniziato a sortire gli effetti desiderati. Il suo volto si è infatti sgonfiato e man mano ha ripreso a respirare correttamente.

La paura è stata comunque tantissima, anche se la stessa conduttrice ha affermato di essere rimasta cosciente per tutto il tempo. Da quel giorno in poi, Antonella ha preso la decisione di informarsi sempre prima di prendere un medicinale di cui non conosce l’effetto che ha su di lei.