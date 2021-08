Fabrizio Frizzi, dopo anni dalla morte l’impensabile retroscena: fa piangere solo il pensarci

Dopo alcuni anni dalla morte di Fabrizio Frizzi è emerso un retroscena impensabile. Andiamo a vedere di che si tratta

Fabrizio è stato senza alcun dubbio uno dei conduttori del piccolo schermo più amati dagli italiani, per merito del suo sorriso e di quel suo carattere sempre disponibile nei confronti del prossimo.

Molti dei suoi colleghi sono estremamente riconoscenti e grati per aver conosciuto una persona come lui, definita squisita da chiunque l’abbia incontrato. Con la sua giovialità ha allietato le giornate di milioni e milioni di italiani, i quali nutrono una stima incalcolabile nei confronti del compianto showman nato nella nostra capitale.

Poco dopo la sua prematura dipartita, gli sono stati intitolati gli studi televisivi della Rai a Roma, in via Ettore Romagnoli. Al loro interno si svolgono le riprese di alcuni dei programmi più noti dell’emittente statale, come ad esempio “Tale e Quale Show”, “L’Eredità”, “Da noi… A ruota libera”, “Domenica In” e “Affari tuoi”.

Il retroscena da lacrime

Questo descritto poc’anzi è stato soltanto uno dei tanti gesti in memoria del grande Frizzi. La sua morte è stata dolorosa per tutti, a partire dai suoi cari fino ad arrivare ai tantissimi fan, passando naturalmente per i colleghi di lavoro.

A soli sessanta anni ha lasciato la moglie ed una figlia, le quali non finiranno mai di essere addolorate per la perdita dell’uomo. La sua consorte si chiama Carlotta Mantovan, la donna con cui è convolato a nozze nel 2014 e che è stata al suo fianco fino all’ultimo giorno. Ora è rimasta da sola insieme all’unica erede di Fabrizio, ossia la piccola Stella, venuta al mondo nel 2013.

Come già accennato in precedenza, oltre ai suoi affetti più stretti anche la maggior parte dei suoi colleghi sono rimasti devastati dalla morte dello showman. Tra questi ce n’è uno in particolare che, qualche tempo fa, si è reso autore di un aneddoto strappalacrime. Sulle pagine di “Tv Sorrisi e Canzoni”, a prendere parola è stato Flavio Insinna, che ha ricordato un episodio che ancora oggi gli provoca una grande nostalgia.

È stata offerta proprio a quest’ultimo, infatti, l’opportunità di prendere il posto del compianto Fabrizio nel famoso quiz show di Rai 1: “Il mio pensiero è corso là: puoi mai pensare che quel gioco si chiama ‘L’Eredità’ e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più?”.

Una volta ricevuta l’offerta dunque, la memoria di Insinna è subito corsa dal suo caro amico e collega. Alla fine si è fatto carico dell’impegno, anche grazie al sostegno della stessa moglie del presentatore scomparso, la quale ha voluto fortemente che Flavio accettasse di prendere il posto lasciato da suo marito.