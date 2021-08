Giulia e Sangiovanni dopo Amici: spunta la foto inaspettata della coppia

La coppia formata dai due protagonisti assoluti dell’ultima edizione di “Amici” è stata immortalata in una foto

Quelli di Giulia e di Sangiovanni sono due tra i nomi più chiacchierati del momento. La coppia di artisti che si è conosciuta durante le riprese del talent show trasmesso dai canali Mediaset sta infatti catturando una sempre maggiore attenzione nei loro riguardi.

Giovani, talentuosi e brillanti, questi sono soltanto alcuni attributi dei due ex allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi”. La finalissima ha visto come protagonisti proprio loro ed è terminata con la vittoria della ballerina romana.

Tuttavia, quello della ventesima edizione è stato un finale che non ha lasciato l’amaro in bocca nemmeno allo sconfitto, sia perché a trionfare è stata la sua fidanzata, sia per il grandissimo successo che comunque sta riscuotendo con le sue canzoni.

Sangiovanni di recente ha portato i suoi brani sul palcoscenico di “Battiti Live”, evento organizzato a cadenza annuale da Radio Norba. Il pubblico presente è letteralmente impazzito nell’ascolto delle sue hit come “Tutta la notte” e “Malibu”, rispettivamente terzo e quinto estratto del suo unico album pubblicato finora.

Leggi qui -> Giulia Stabile, la confessione: “Avevo un problema serio, mi vergognavo”

Leggi qui -> Sangiovanni umiliato e deriso. Ecco cosa è successo

Ecco la foto inaspettata della coppia

Attualmente i due stanno cavalcando la cresta dell’onda, grazie alle tante soddisfazioni professionali nonché alla bellissima storia d’amore che stanno vivendo. La coppia del momento recentemente ha concesso un’intervista alla nota rivista “Vanity Fair”, dove hanno parlato delle loro origini, delle difficoltà incontrate e di altri particolari delle loro vite private.

Oltre a queste cose, naturalmente hanno anche raccontato com’è nato il loro amore. La ballerina è scesa particolarmente nei dettagli nella descrizione del primo bacio: “Un giorno che lo sapevo preso dalle preoccupazioni, in camera a riposare, mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più”.

A quel punto, il racconto di Giulia è entrato ancora più nel vivo: “Ho sentito in pancia un solletico, e mentre le labbra si toccavano piano piano mi sono come sollevata da terra”, le parole quasi poetiche dell’ex allieva di Amici.

Soltanto una settimana fa, la vincitrice del talent ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram in cui si sta scambiando un bacio romantico con il suo fidanzato.

Il fermoimmagine è stato condiviso anche dalla pagina di “Verissimo”, sempre sulla medesima piattaforma social, ricevendo una valanga di reazioni e commenti all’indirizzo della bellissima coppia.