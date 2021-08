Miriam Leone terrorizzata e perseguitata: obbligata a vedere le sue parti intime

La nota attrice nata a Catania ha vissuto un incubo caratterizzato dal terrore più assoluto. Sveliamo i dettagli della vicenda

Il trampolino di lancio da lei usato per entrare a far parte del mondo dello spettacolo è stato senza dubbio la partecipazione al concorso di bellezza più celebre della nostra penisola.

Nel 2008 infatti, Miriam è stata eletta vincitrice di “Miss Italia”, ricevendo l’ambita corona da reginetta al termine della sessantanovesima edizione della kermesse. A partire dall’anno successivo ha cominciato a lavorare in alcuni spot pubblicitari, prima di fare il suo debutto come attrice e personaggio televisivo.

Sul piccolo schermo ha esordito nel 2009 nel programma targato Rai “Unomattina Estate”, mentre nel 2010 è salita per la prima volta in carriera sul set cinematografico, recitando all’interno della pellicola diretta dal regista e sceneggiatore italiano Giovanni Veronesi, intitolata “Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso”.

Miriam Leone vittima di una persecuzione

Soltanto durante la scorsa stagione la Leone ha preso parte sia ad un programma televisivo, “Danza con me”, dove ha lavorato al fianco del grande ballerino Roberto Bolle, sia alle riprese di un film che verrà distribuito nelle sale a partire dal 16 dicembre del 2021.

Il titolo della pellicola è “Diabolik”, narrante proprio la storia del celebre ladro galantuomo, con regia dei Manetti Bros. Qui Miriam vestirà i panni di “Eva Kant”, la storica partner del noto malvivente vestito di nero.

La Miss Italia del 2008, non molto tempo fa, si è raccontata all’interno di un’intervista in cui ha parlato sia della sfera professionale che di quella personale. Tra le varie cose, l’attrice sicula si è resa protagonista di una confessione che ha scosso fortemente i suoi fan.

Per sua stessa rivelazione infatti, è stata afflitta da un problema che quotidianamente attanaglia diverse persone: ha subito una persecuzione da parte di uno stalker. Ecco le sue parole rilasciata sulle pagine di “Vanity Fair”: “Ho avuto problemi con degli stalker. Uno mi mandava in continuazione sui social foto del suo membro in tutte le condizioni immaginabili: irsuto, glabro”.

Subito dopo, la Leone ha descritto un ulteriore spiacevole aneddoto: “Un altro mi aspettava ogni sera sotto al portone”, questa la sua ammissione, al termine della quale ha poi concluso con la soluzione da lei adottata: “Mi sono difesa chiudendo il profilo su Facebook e cambiando casa. Quello è il luogo che più di ogni altro bisogna sentire sicuro”.