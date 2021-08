Tiberio Timperi, l’aspro combattimento di un genitore: fino all’ultimo ci ha provato

Tiberio Timperi ha dovuto attraversare un momento molto difficile nella sua vita, il tutto legato al suo ruolo di padre

Spesso volti noti nel mondo dello spettacolo nascondono storie particolari, difficili e dal carico emotivo molto pesante. E cosi, quando emergono, il pubblico resta a bocca aperta, e viene a crearsi un’empatia ancora maggiore con i beniamini del piccolo schermo.

E cosi è capitato, per molti, di venire a conoscenza di un episodio molto particolare riguardante la vita di Tiberio Timperi, tra i conduttori più amati della televisione italiana. Una carriera che ha avuto inizio nel 1977, nella piccola Radio Mare Cesenatico, per poi proseguire con un percorso radiofonico che l’ha visto tra il 1977 ed il 1983 in diverse emittenti private tra cui Punto Radio di Firenze e Radio Centro Suono di Roma.

Poi per Tiberio è arrivato anche il momento dell’approdo in televisione. Nel 1986 il suo debutto alla conduzione del tg dell’emittente romana Tele Regione. Poi l’approdo a Telemontecarlo, nella quale è diventato anche giornalista professionista. Trasmissioni di approfondimento medico e scientifico hanno visto il volto di Timperi a farla da padrone.

Tiberio Timperi, il combattimento di un genitore

Nella vita di Tiberio c’è stata una vera e propria lotta, al di là della sua carriera, che ha condizionato in maniera evidente la sua vita. Il tutto legato alla relazione sentimentale che ha avuto insieme a Orsola Adele Gazzaniga. I due si sono messi insieme nel 2002 e dopo appena tre anni di fidanzamento sono convolati a nozze nel 2005.

La relazione, però, è durata pochi mesi. L’eredità lasciata dal matrimonio tra Tiberio ed Orsola è senza dubbio il figlio Daniele, per il quale il conduttore romano nutre un amore grande. Eppure, come spesso accade quando una coppia arriva alla rottura, il piccolo è stato dato in affidamento alla madre.

Da lì una battaglia da parte di Tiberio, per cercare di modificare alcuni aspetti dell’affidamento, che permetteva a Timperi di poter vedere il figlio soltanto alcuni giorni ed in determinati orari.

Lo stesso conduttore non prese bene inizialmente la notizia, ribadendo il dolore per vedere cosi lontano il figlio. “I giudici danno sempre ragione alle mamme!“, aveva detto con grande rammarico nel corso di un’intervista a ‘Vieni da me’. Una questione che ad oggi il conduttore pare aver accettato, cercando di sfruttare ogni momento possibile per vivere al massimo suo figlio, come capita ad ogni padre che per motivi legali è costretto a stare lontano dai propri figli.