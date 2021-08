Elisa Isoardi e il dramma della malattia: “Bisognava intervenire subito”

L’ex gieffina ha raccontato il dramma da lei vissuto a causa dell’arrivo di una malattia. Andiamo a conoscere le sue parole

Dopo la brillante esperienza sulle spiagge dell’Honduras, per la Isoardi è arrivato un periodo di stop. A quanto pare infatti, non sembrano esserci programmi televisivi nel suo immediato futuro.

Tuttavia il percorso che ha intrapreso in occasione dell’Isola dei Famosi è stato più che positivo, tanto da conquistare velocemente i favori del pubblico da casa. Purtroppo però, la sfortuna ha colpito duramente Elisa, costringendola al ritiro dal gioco.

Il motivo è da ricondurre ad un incidente ad un occhio, che in un primo momento non ha preoccupato troppo la presentatrice, ma in seguito l’ha obbligata ad abbandonare l’isola visto il mancato miglioramento delle sue condizioni.

Di recente invece, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale “Oggi”, dove ha parlato proprio della sua attuale situazione lavorativa: “Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto”.

Elisa Isoardi ed il racconto del dramma

Il piccolo infortunio all’occhio che abbiamo descritto in precedenza non è nulla per una donna forte come lo è Elisa. Lei, infatti, ha vissuto dei periodi della sua vita caratterizzati da problemi ben più gravi.

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” si è aperta nel corso di un’intervista concessa qualche tempo fa a “DiPiù”. Ha rivelato di essere stata vittima di una malattia che l’ha tenuta molto in ansia: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra”.

Per una che fa il suo mestiere, la voce è doppiamente fondamentale, ragion per cui il dottore le ha consigliato di ricorrere subito ad un intervento chirurgico. Per fortuna, alla fine il tumore si è rivelato benigno, facendo tirare un bel sospiro di sollievo alla trentottenne nata a Cuneo.

Nonostante l’operazione abbia dato esito positivo, il periodo post-operatorio è stato comunque molto complesso, come spiegato dalla stessa Elisa: “Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali”, queste le sue parole insieme alle quali ha aggiunto di essere andata anche da un logopedista per completare al meglio la riabilitazione.