Paola Barale non si nasconde più e confessa su Gianni Sperti: “Quando stavamo insieme…”

Paola Barale e la rivelazione che in pochi si aspettavano. Ha detto tutto nel corso di un’ospitata in televisione.

Ci sono coppie nel mondo dello spettacolo che indubbiamente scatenano sempre grande curiosità, soprattutto quanto queste hanno alle loro spalle una fine turbolenta, nonostante la notorietà acquisita nel corso degli anni passati. E cosi a destare sempre grande attenzione è anche la coppia formata da Paola Barale e Gianni Sperti. I due si sono lasciati ormai da diversi anni, ma c’è una larga fetta di pubblico che continua a ricercare notizie su quelli che sono stati i retroscena tra i due, i veri motivi della separazione e le indiscrezioni che spesso arrivano dalle stesse bocche dei protagonisti.

Il tutto è nato nei meandri di ‘Buona Domenica‘. I due, infatti, hanno coltivato la loro relazione, cominciata in tv qualche tempo prima. La Barale, infatti, ha conosciuto Sperti durante la partecipazione a ‘La sai l’ultima?’ di Gerry Scotti. I due successivamente sono convolati a nozze nel 1998, arrivando alla dura separazione dopo qualche anno. Il tutto è accaduto praticamente a ridosso dell’incontro di Paola con un altro uomo che ha segnato la sua vita, Raz Degan, l’altro grande amore nella vita della Barale.

E cosi le speculazioni vanno avanti da anni, il tutto per capire quali siano stati gli effettivi motivi della rottura tra Sperti e Barale. Al netto dell’avvento del modello israeliano, c’erano ovviamente problemi nascosti (più o meno) all’interno della coppia. Qualcosa è emerso negli anni.

Paola Barale e la confessione a sorpresa su Gianni Sperti

Nel corso degli anni, dopo la separazione, sono stati tanti gli aneddoti emersi che hanno rivelato retroscena della vita di coppia di Paola e Gianni. Proprio la Barale, nel corso di una recente comparsata al ‘Maurizio Costanzo Show‘, ha rivelato un aneddoto riguardante proprio l’ex ballerino di ‘Amici’ di Maria De Filippi.

“Le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”, le parole della Barale in risposta ad una provocazione lanciata da Pio e Amedeo presenti in studio. Insomma, niente cura maniacale per Sperti ai tempi della relazione con la Barale. Un aspetto che in molti non avrebbero mai immaginato.