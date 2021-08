Gianni Sperti, spunta il retroscena su Paola Barale: “Bisognerebbe tornare indietro…”

La rottura tra Gianni Sperti e Paola Barale ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi anni. E’ venuto fuori un particolare retroscena

Ci sono coppie che restano letteralmente fissate nell’immaginario collettivo, anche se ormai da anni hanno smesso di riempire le riviste scandalistiche. Il pubblico ama poter fantasticare su quelli che sono i retroscena, gli aneddoti, soprattutto relativi a persone che hanno vissuto storie d’amore per anni sotto i riflettori, e che improvvisamente hanno trovato il naufragio dei sentimenti.

E’ cosi anche per una coppia iconica come quella che fu composta da Gianni Sperti e Paola Barale. Entrambi hanno letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico quando hanno cominciato la loro storia d’amore, nata nei meandri della televisione e che è proseguita per diversi anni. La rottura improvvisa ovviamente deluse il pubblico che aveva imparato ad amare questi due giovani artisti, oggi diventati adulti ed ormai consolidati nel mondo dello spettacolo.

Il tutto partito in quel di ‘Buona Domenica’, dove Gianni e Paola hanno cominciato a coltivare la loro amicizia, diventando sempre più intimi. Poi l’esperienza a “La sai l’ultima?’ di Gerry Scotti, dove il tutto si è letteralmente consolidato. La Barale e Sperti si sono sposati nel 1998, arrivando poi alla dura separazione dopo qualche anno, quando nella vita di Paola entrò un altro uomo che ha segnato letteralmente la sua vita, Raz Degan.

Gianni Sperti e l’aneddoto sulla Barale

Entrambi hanno sofferto molto per una separazione che per anni ha fatto discutere. In molti hanno fantasticato sulla possibilità che potesse essere stato proprio Degan a portare verso la rottura. Conferme, in tal senso, non sono mai arrivate, il tutto limitato ad un chiacchiericcio mediatico che è scontato quando si parla di personaggi cosi famosi.

Eppure nel corso degli anni successivi sono state tante le dichiarazioni rilasciate dai due protagonisti, che hanno parlato del passato e di quelle che sono state anche le vicende postume alla rottura. Di questo ha parlato, per esempio, lo stesso Gianni ai microfoni di ‘DiPiù’.

“Non ci sentiamo più dalla separazione e quando lo facciamo è soltanto tramite i legali. A distanza di 9 anni, penso e mi chiedo: è giusto litigare e arrivare a odiare la stessa persona a cui hai giurato amore eterno sull’altare? Lo trovo assurdo“, dichiarò proprio Sperti negli anni immediatamente successivi. “Bisognerebbe provare a tornare indietro, ammettendo che non si va più d’accordo, sforzandosi di diventare più amici di prima. Mi dispiace molto non poter più parlare con lei”.