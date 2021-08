Stefano De Martino completamente irriconoscibile: fisico rovinato | L’indiscrezione

Uno scatto che ha letteralmente sorpreso tutti. Stefano De Martino si è mostrato irriconoscibile, con un grande cambiamento fisico

Ci sono storie particolari nel mondo della televisione, di personaggi che riescono a scalare la vetta ed arrivare a punti inimmaginabili al principio di tutto. Ma non per una questione di mancanze di capacità, ma semplicemente perchè non è solito vedere come un’artista riesca a mostrare grande dinamismo e capacità di adattamento anche a ruoli estremamente diversi.

E cosi Stefano De Martino ha raggiunto un punto che probabilmente nemmeno egli stesso avrebbe immaginato una volta entrato nel mondo dello spettacolo. Ballerino capace, che ha trovato ampio spazio all’interno della scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi, arrivando a diventare un professionista riconosciuto a livello nazionale.

Poi il ruolo di sex symbol, Stefano ha attirato attorno a sé migliaia di fan che lo seguono da anni, incantate anche da un aspetto fisico invidiabile. Ragazzo intelligente, il buon De Martino ha dimostrato di poter andare anche oltre l’etichetta di ballerino, diventando conduttore (‘Made in Sud‘, tra gli altri) e poi anche giudice proprio all’interno di quel programma (‘Amici‘) che gli ha permesso di entrare in mondo molto particolare come quello dello spettacolo.

Leggi qui —> Stefano De Martino e la separazione con Belen Rodriguez: spunta la verità dopo anni

Leggi qui —> Stefano De Martino e la Di Benedetto in love? Scoppia il gossip dell’estate

Stefano De Martino e i grandi cambiamenti

Ma c’è stato anche il gossip a tenere banco nella vita di Stefano. In particolare, la storia d’amore con Belen Rodriguez è stata tra le più chiacchierate degli ultimi anni. La nascita del piccolo Santiago, ed ancora un tira e molla che ormai è terminato definitivamente da qualche anno.

La modella argentina si è rifatta una vita, e proprio in queste settimane ha dato alla luce la sua seconda figlia, Luna Mari, nata dalla relazione con il suo attuale compagno, Antonio Spinalbanese.

Ma come l’ha presa Stefano? Chi può dirlo. Fatto sta che le indiscrezioni parlano di un De Martino non particolarmente entusiasta per questa nuova vita di Belen, che di fatto sancisce la rottura definitiva (e probabilmente irreversibile) tra i due.

Lo scatto che ha sorpreso tutti

E cosi ii portale ‘PiùDonna’ ha pubblicato proprio uno scatto del buon Stefano, che si mostra a dorso nudo e non particolarmente in forma. Certo, il fisico del ballerino resta comunque invidiabile, ma in molti hanno notato che una linea poco continuativa rispetto al passato.

La mancanza di allenamenti – evidentemente dovuta al suo nuovo ruolo di conduttore – ma anche questioni personali (magari la nuova vita di Belen?), hanno contribuito a rendere Stefano quasi irriconoscibile rispetto al quel sex symbol che le donne hanno amato in questi anni.