Ylenia Carrisi, il dramma senza fine: le ultime notizie che possono dare una svolta

Ancora oggi il caso di scomparsa di Ylenia Carrisi tiene banco, nonostante i tanti anni trascorsi da quel maledetto giorno

Il tempo continua a scorrere inesorabilmente, tuttavia la speranza di Romina di poter riabbracciare la sua primogenita non si è mai spenta. Mentre Al Bano infatti è riuscito in qualche modo a farsene una ragione, la donna non ha trovato minimamente la pace.

Quella tra i due celebri cantanti è stata una delle relazioni sentimentali più apprezzate dagli italiani. La loro splendida storia d’amore è stata caratterizzata dai tanti successi riscossi come duo, cavalcando per anni un’ondata di entusiasmo indescrivibile.

Purtroppo però, anche le cose più belle sono spesso destinate a finire. Questo è il caso del loro rapporto, bruscamente interrotto al termine del secolo scorso, per la precisione nel mese di febbraio del 1999. La separazione tuttavia, stando alle loro parole, non ha nulla a che vedere con la scomparsa di Ylenia, avvenuta nella notte di Capodanno a cavallo tra il 1993 e il 1994.

Il dramma infinito di Ylenia Carrisi

Dalla coppia composta dai due personaggi famosi sono nati anche altri tre figli: Yari, Cristel e Romina Junior. Il più legato alla madre tra questi è il primo. Egli infatti, condivide il modo di pensare della Power, così come condivide l’idea che sua sorella maggiore possa essere ancora viva.

Secondo lui, senza prove effettive non si può parlare di morte certa, motivo per cui mantiene accesa una speranza nella medesima maniera di Romina. Quest’ultima, in tempi non sospetti, è stata ospite di “Chi l’ha visto?”.

È proprio durante le riprese di una puntata della storica trasmissione dedicata ai casi di scomparsa che l’ex moglie di Al Bano si è resa autrice di un racconto. Stando alle sue parole, sua figlia potrebbe essere stata ‘plagiata’ da un uomo.

Il suo nome corrisponde a quello di Alexander Masakela, un musicista di strada con cui Ylenia avrebbe stretto un rapporto particolare, tanto da considerarlo una sorta di guru.

Alcune tracce dei due sarebbero state rinvenute nei pressi di una camera di hotel in cui la ragazza e il trombettista hanno passato del tempo insieme. Una delle prove principali sono senz’altro i documenti della giovane che sono stati ritrovati proprio nella suddetta stanza, ragione per la quale Romina crede che Masakela possa essere strettamente collegato alla sparizione della sua primogenita.