Andrea Bocelli e la cecità: non è nato così | Ecco i motivi della sua malattia

La cecità ha accompagnato gran parte della vita di Andrea Bocelli. Andiamo a scoprire insieme i motivi della malattia

Sul fatto che attualmente sia il più grande tenore del nostro Paese ci sono pochissimi dubbi, ma la realtà è che Bocelli è famoso in ogni angolo del mondo, per mezzo delle sue straordinarie doti canore.

Con la sua potenza vocale infatti, è sempre stato in grado di incantare le platee davanti alle quali si è esibito. Ha collaborato con i più grandi artisti del panorama musicale internazionale, calcando inoltre i principali palcoscenici in assoluto.

Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2020, dal titolo “Believe”, mentre soltanto qualche mese fa ha cantato in occasione della gara inaugurale dei campionati europei di calcio disputatasi allo Stadio Olimpico di Roma.

Ancor più recentemente invece, è stato protagonista di una serata di beneficenza. L’evento, trasmesso sulle frequenze di Rai 3, si è tenuto sempre nella capitale ma questa volta nella meravigliosa cornice del Circo Massimo.

I motivi della cecità di Andrea Bocelli

Se per Andrea esiste una cosa importante almeno quanto, se non di più, della sua carriera è senza dubbio la famiglia. Il cantante è padre di tre figli dei quali è follemente innamorato. I primi due si chiamano Amos e Matteo, venuti al mondo dalla relazione con la sua ex moglie, Enrica Cenzatti.

Nel 2014 l’artista di fama mondiale è convolato a nozze per la seconda volta. Il nome della consorte corrisponde a quello di Veronica Berti, insieme alla quale ha avuto la sua terzogenita Virginia.

Restando sul tema della sua vita privata, chiunque è a conoscenza della cecità da cui è affetto l’immenso tenore. Ciò nonostante, sappiamo benissimo dove è riuscito ad arrivare, a dispetto di questo handicap che non gli ha impedito di diventare un colosso della musica.

Fin dalla nascita Andrea ha avuto problemi di vista a causa di un glaucoma congenito. Egli, tuttavia, all’epoca era in grado di vedere comunque le sagome e le ombre a lui circostanti, fino ad un incidente capitatogli quando ha compiuto i dodici anni.

Mentre giocava a calcio insieme agli amici infatti, Bocelli venne colpito da una forte pallonata in pieno volto, la quale gli provocò la perdita della vista in maniera definitiva ed irrevocabile.