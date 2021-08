Avete mai visto casa di Christian De Sica? Nessuno si aspettava niente del genere

Uno degli attori più conosciuti in Italia vive in una casa da sogno. Andiamo a svelare insieme i particolari della sua abitazione

Il figlio del grande Vittorio ha esordito nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni settanta, periodo in cui ha iniziato a prendere parte a diverse pellicole.

Dopo il debutto risalente al 1972 nel film diretto da Jean Louis Bertuccelli intitolato “Paulina 1880”, Christian ha recitato in una commedia diretta dal celebre padre, “Una breve vacanza”, dove ha interpretato il giovane sul treno.

La consacrazione definitiva è arrivata invece nel decennio seguente, periodo nel quale ha lavorato al fianco di grandissimi registi del calibro di Carlo Vanzina, Neri Parenti, Sergio Corbucci e Carlo Verdone.

Con quest’ultimo è anche imparentato, in quanto ha sposato niente poco di meno che sua sorella Silvia. Le nozze sono state celebrate nel 1980 e a distanza di quarantuno anni la coppia è ancora unita da un grande amore. Dalla loro relazione sentimentale sono venuti al mondo due figli, un maschio ed una femmina, i quali si chiamano Brando e Maria Rosa.

Ecco l’abitazione di Christian De Sica

L’attore nato a Roma deve buona parte dei suoi recenti successi ai cosiddetti “cinepanettoni”, ovvero una serie di pellicole che sono state distribuite nelle sale durante il periodo natalizio.

In questo genere di film ha collaborato a stretto contatto con un suo noto collega, nonché amico, Massimo Boldi. La coppia di attori ha vissuto un momento di allontanamento, dovuto ad alcuni contrasti a livello personale. Nel 2018 però, i due hanno chiarito tutti i dissidi avuti in precedenza, coronando la rinnovata unione con un nuovo film intitolato proprio “Amici come prima”.

Nell’ultimo periodo invece, anche il lavoro di De Sica ha subito un brusco rallentamento dettato dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19. Tuttavia l’attore è riuscito così a dedicare più tempo alla sua famiglia, con la quale vive nella sua città natale.

Christian e i suoi familiari abitano nel quartiere Aventino, non distante dal centro della capitale, dove possiede un villino distribuito su quattro livelli. Per quanto riguarda gli interni possiamo affermare che sono dotati di rifiniture di gran classe, come ad esempio quadri di artisti famosi e mobili in legno di mogano.

Oltre alla suddetta dimora però, la famiglia De Sica è proprietaria anche di una villa a Capri, che tra l’altro di recente è stata messa in vendita. All’esterno troviamo un fantastico giardino ricco di piante e di alberi, mentre nella parte superiore svetta un terrazzo che regala una vista sull’incantevole panorama del Golfo di Napoli.