Eleonora Daniele, la sua vita cambiata completamente: “È morto all’improvviso”

La nota conduttrice televisiva ha pianto per una scomparsa improvvisa, la quale le ha cambiato completamente la vita

Il debutto sul piccolo schermo della Daniele risale agli inizi del secolo corrente. Nel 2001 infatti, ha preso parte dapprima alle riprese di “La sai l’ultima?”, mentre successivamente ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del “Grande Fratello”.

Tutto sommato la sua è stata un’avventura più che positiva. L’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia è arrivata nel corso della decima puntata, ad un passo dalla semifinale. Ad aggiudicarsi la vittoria al termine della gara fu invece Flavio Montrucchio, dopo novantadue giorni di permanenza.

Negli anni seguenti Eleonora ha avuto qualche esperienza come attrice, recitando in alcune note soap opera in onda sul palinsesto nostrano. Tra le più seguite troviamo “La squadra”, “Un Posto al Sole” e “Carabinieri”. Nello stesso periodo è salita anche sul set cinematografico, dove ha preso parte ad un paio di pellicole, “Le barzellette” di Carlo Vanzina e “Antonio guerriero di Dio” di Antonello Belluco, distribuite nelle sale rispettivamente nel 2004 e nel 2006.

La tragica perdita di Eleonora Daniele

Nel settembre del 2019 la giornalista nata a Padova è convolata a nozze con l’imprenditore italiano Giulio Tassoni, dal quale ha avuto una figlia di nome Carlotta nata meno di dodici mesi più tardi rispetto alle nozze.

Nonostante la serenità familiare in cui vive attualmente, Eleonora qualche anno fa ha subito una gravissima perdita. Stiamo parlando della morte del fratello Luigi, spentosi all’età di quarantaquattro anni. L’uomo era affetto da autismo.

L’annuncio della scomparsa è arrivato proprio da lei, durante il corso di una puntata di Domenica In: “Luigi è morto all’improvviso, soffriva di una grave forma di autismo”. Successivamente invece, ha ricordato il suo compianto fratello attraverso un post caricato sulla pagina di Instagram.

“Amore mio. So che ci sei e che mi proteggi da lassù. Sai che ti penso ogni giorno, per tutto il resto della mia vita sarai sempre con me. Ora proteggerai anche Carlotta, alla quale racconterò di te”, la prima parte dello splendido messaggio della Daniele.

Al termine delle sue frasi, la conduttrice di “Storie italiane” rivolge un pensiero a tutti coloro affetti dalla stessa sindrome di Luigi: “L’autismo è un mondo da scoprire, da amare, da rispettare. In questo momento penso che siano tanti i ragazzi che come te abbiano bisogno di aiuto e di sostegno insieme ai loro familiari”.