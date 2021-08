Paolo Bonolis se ne va con un’altra donna: Sonia Bruganelli non la prende benissimo

Lo stimato showman romano se n’è andato con un’altra donna, scatenando l’immediata reazione di sua moglie Sonia

Paolo e Sonia si sono sposati nel 2002, a seguito di un periodo di fidanzamento. Dal loro amore sono nati tre figli, Silvia, Adele e Davide.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere tramite le Instagram Stories della Bruganelli l’intera famiglia in vacanza, nei pressi del Forte Village Resort in Sardegna. La moglie di Bonolis ha condiviso con i suoi numerosi follower alcuni scatti dei splendidi luoghi in cui si trovano, ricevendo fiumi di commenti e reazioni.

Il conduttore tuttavia, ha anche altri due figli più grandi, Martina e Stefano, venuti alla luce dalla relazione con la sua ex moglie, la psicologa Diane Zoeller. Quest’ultima è stata la consorte di Paolo nel periodo che va dal 1983 al 1988. Come affermato da lui stesso, sono rare le occasioni in cui si sente con la madre dei suoi eredi maggiori, mentre con questi ultimi ha instaurato un ottimo rapporto nonostante vivano negli Stati Uniti.

Paolo Bonolis insieme ad un’altra: la reazione di Sonia

Sicuramente il presentatore di “Avanti un altro” è una persona seria ed un professionista esemplare. Tuttavia, nonostante la carriera rivesta per lui una parte principale della sua vita, Bonolis riesce a prendere in maniera ironica anche il lavoro.

La spiccata simpatia di Paolo però, in diverse occasioni è emersa anche in alcuni siparietti con i suoi affetti più cari, in particolare proprio con sua moglie.

Sulla pagina Instagram chiamata “tiktokfanitaliano” ad esempio, è stato caricato un video in cui la coppia è immortalata durante un rapido scambio di battute. Nella clip in questione lo showman si trova in sella ad una moto, sulla quale dietro di lui sale la bellissima Laura Cremaschi.

Ad assistere alla scena c’è stata però anche la Bruganelli, che subito domanda al marito: “Le hai dato il casco dell’Inter?”. Il conduttore (grande tifoso della squadra nerazzurra di Milano) dal suo canto ha replicato: “Ma non sai che gli do adesso”.

Come al solito Bonolis non è riuscito a trattenere la battuta, alla quale però è seguita la pronta risposta di Sonia: “Finiscila che ci sono i bambini!”. Anche lontano dalle telecamere dei programmi da lui condotti dunque, Paolo è sempre in grado di strappare una risata ai suoi tanti fan che lo seguono assiduamente.