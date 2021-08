Aurora Ramazzotti e la confessione inaspettata sul farlo in gruppo: “Mi vergogno a dirlo…”

Aurora Ramazzotti dopo tanto tempo arriva all’amara confessione inaspettata sul poterlo fare in gruppo: ecco cosa è accaduto.

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte, è tra le influencer e conduttrici più giovani dell’intero panorama televisivo. Per lei va avanti una relazione con Goffredo Cerza, con il quale si trova praticamente a meraviglia.

Protagonista anche in tv di uno scherzo organizzato dallo staff di Scherzi a Parte in collaborazione con la madre. Durante una delle tante interviste che ha rilasciato, ha raccontato dei dettagli riguardanti la sua vita lavorativa, ma in particolare quella intima. Infatti, ecco che scende nei dettagli della propria vita intima.

Ecco cosa è accaduto ad Aurora

“La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai. Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato”: queste le sue parole, a testimonianza di come il rapporto con la madre sia più che mai limpido e senza nessun segreto.

Per lei però si sono fatti avanti anche dei momenti molto imbarazzanti, in cui Aurora ha sofferto e soprattutto ha faticato a trovare sé stessa. Tant’è che fa sapere come abbia invitato anche un amico conosciuto poco prima, e di come l’attrazione sia saltata subito all’occhio: “Ci stavamo baciando in bagno e proprio in quel momento è entrato mio padre e ci ha beccato”.

La confessione amara dopo tempo

Arriva però il momento della confessione più piccante per lei: “Mi vergogno a dirlo, in quel periodo mi piaceva limonare in gruppo”. Naturalmente poi sono arrivare le dovute puntualizzazioni, con Aurora che lo faceva unicamente con il suo ragazzo mentre l’amica con il proprio. “Mi piaceva farlo in gruppo, mio padre entrò in bagno e mi trovò con tre persone”.

Mentre la stessa Aurora si è poi pentita del tatuaggio sul piede con scritto F, durante una vacanza a Formentera. Il primo tatuaggio con i propri risparmi. Per lei inoltre una fama sempre in crescendo, grazie a tanta bravura e soprattutto carattere nel riuscire anche a farsi scivolare addosso le critiche di chi le dà della ‘raccomandata’.