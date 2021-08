Carlo Conti rivela sulla moglie: “Il tradimento è dietro l’angolo…”

Lo showman fiorentino ha rivelato un dettaglio riguardante sua moglie. Andiamo a svelare insieme di che si tratta

Anche per un uomo sempre dedito al lavoro come Conti è arrivato il momento di concedersi qualche giornata di relax. Recentissimamente ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è immortalato in un momento di convivialità.

Nella foto in questione si trova infatti in compagnia di due suoi grandi amici, toscani doc come lui. Stiamo parlando naturalmente di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, con cui Carlo sta mangiando il classico “spaghettino” di mezzanotte.

Tutti e tre hanno dunque staccato la spina dai loro vari impegni cinematografici e televisivi. Anche nella prossima stagione, il conduttore più abbronzato del piccolo schermo avrà molto da lavorare. Tuttavia, in merito a “Tale e Quale Show”, potrà contare proprio sul supporto di Panariello, il quale prenderà nuovamente parte al format targato Rai vestendo ancora i panni del giudice di gara, al fianco di Loretta Goggi e della new entry Cristiano Malgioglio.

Carlo Conti fa una confessione sulla moglie

Di tempo libero in effetti ne ha davvero poco il presentatore. Basti pensare che, soltanto nell’ultimo anno, ha guidato diverse trasmissioni oltre al format di cui abbiamo parlato in precedenza. Tra queste troviamo “Lo zecchino d’oro”, “Top Dieci”, “A grande richiesta” ed infine la cerimonia di assegnazione dei “David di Donatello”.

Nei rari momenti di pausa però, come abbiamo visto lo showman ama trascorrere le giornate in compagnia dei suoi amici e dei suoi familiari, in particolare sua moglie Francesca, con la quale si è sposato nel 2012, e il loro unico figlio Matteo.

Una manciata di mesi fa, Carlo ha parlato proprio della sua consorte, svelando un aneddoto che la riguarda da vicino. In contemporanea con il suo programma “Top Dieci”, è andato in onda lo spettacolo diretto da Pio e Amedeo “Felicissima sera”.

Stando alle sue parole, Francesca ha un vero e proprio debole per i due comici pugliesi: “Su mia moglie non posso scommettere al 100% che vedrà il mio programma. Lei va pazza per Pio e Amedeo e dunque il ‘tradimento’ è dietro l’angolo con il loro nuovo show”, questa la rivelazione di Conti rilasciata sulle pagine della rivista settimanale “Nuovo”.