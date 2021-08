Carlo Conti rivela sulla moglie: “Il tradimento è dietro l’angolo…”

Carlo Conti non si fa alcun problema a rivelare il particolare angusto sulla moglie: “Il tradimento è praticamente dietro l’angolo”.

Carlo Conti è stato spesso protagonista sulle reti Rai grazie alla conduzione magistrale di diverse trasmissioni televisive. Ultima, ma unicamente dal punto di vista temporale, è stata Top Dieci. Per lui un successo che parte da lontano e che gli ha permesso di condurre in più occasioni in Festival di Sanremo.

Parliamo di un vero pioniere della conduzione della tv di Stato che ha trovato in Top Dieci l’ultimo grande programma da portare a termine. In quest’ultimo dei concorrenti, divisi in due squadre, si sono sfidati a indovinare i gusti degli italiani in base a diverse trasmissione. In una di queste sfide di è parlato del tema del tradimento, ecco cosa ne è uscito fuori.

Ecco cos’è accaduto

Una situazione molto particolare ha visto protagonista proprio Carlo Conti, con la moglie direttamente interpellata. Cosa è accaduto? Andiamo insieme a scoprirlo per riuscire ad analizzare l’enigma.

Il presentatore poi da anni fa parte della televisione e affronta tantissime sfide, con grande carisma. Difficile paragonarlo ad altri che ora stanno subentrando e che portando con sé uno stile del tutto differente. Ci viene in mente ad esempio l’accoppiata Pio e Amedeo. Uno stile meno sobrio e molto esuberante. La situazione intensa è stata creata dallo stesso conduttore che si è lasciato andare a dichiarazioni tutt’altro che soft. Anzi, potremmo dire, molto particolari e spinte sul tema del tradimento.

La rivelazione di Carlo Conti

Ci si rifà in questo caso alla competizione col programma Felicissima Sera, in onda in contemporanea con Top Dieci: “Su mia moglie non posso scommettere al 100% che vedrà il mio programma. Lei va pazza per Pio e Amedeo e dunque il ‘tradimento’ è dietro l’angolo con il loro nuovo show”. Insomma, un vero one man show il Carlo Conti Nazionale che non si fa problemi a far paragoni con i due uomini dello spettacolo della Mediaset.

Insomma, si è praticamente arreso all’amore della propria donna per i due comici e dovrà accontentarsi quindi della sua nicchia di pubblico.

Un’arresa evidente o semplicemente delle grasse risate? Solo col tempo si potrà in questo caso dar una risposta all’arcano che attanaglia ora i telespettatori. Insomma, una vera e propria novità questo dualismo tra Pio e Amedeo e Carlo Conti.