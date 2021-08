Ilary Blasi ama un altro oltre a Francesco Totti: ecco chi è

Il cuore della nota presentatrice televisiva non batte soltanto per Francesco Totti, bensì è innamorata anche di un’altra persona

Senza alcun dubbio quella composta da Totti e dalla Blasi è una delle coppie più apprezzate dagli italiani, merito del successo da loro avuto nei rispettivi campi nonché del grande amore che provano l’uno per l’altra.

Entrambi hanno raggiunto l’eccellenza assoluta nei settori in cui lavorano. Della carriera calcistica di Francesco c’è ben poco da dire. È ritenuto infatti uno dei migliori calciatori della storia del nostro Paese, avendo messo in luce una classe che ha ben pochi eguali in giro per il mondo.

Lo stesso discorso si può fare per Ilary, che con il passare degli anni si è affermata nell’olimpo dei conduttori più ricercati dagli autori dei programmi televisivi. Dopo la sua esperienza alla guida dell’Isola dei Famosi, la showgirl è già pronta a cimentarsi in una nuova avventura. Facciamo riferimento a “Star in the star”, il format che presto prenderà piede sulle frequenze dei canali Mediaset, in cui avremo ancora la possibilità di ammirare tutto il talento e la bellezza della moglie dell’ex capitano giallorosso.

Il cuore di Ilary Blasi diviso in due

Soltanto una manciata di ore fa, la Blasi ha pubblicato una fotografia sul suo profilo di Instagram, nella quale è immortalata insieme al suo uomo. Nella sezione dedicata ai commenti sono arrivati fiumi di messaggi, diversi dei quali anche da parte di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, tra cui Nicola Savino, Francesca Barra, Michela Quattrociocche ecc.

Tuttavia, la bellissima presentatrice è follemente innamorata anche di un altro. Stiamo parlando ovviamente di suo figlio Cristian. Quest’ultimo è il primogenito messo al mondo dalla celebre coppia.

Nato nel 2005, il ragazzo ha deciso di seguire lo stesso percorso del padre. Attualmente milita infatti nel settore giovanile della squadra giallorossa della capitale, dove già ha mostrato di possedere grandi doti. In tempi non sospetti Ilary ha parlato proprio del suo primogenito, cercando in qualche modo di proteggerlo.

Secondo lei infatti, è ingiusto caricare un ragazzino di tante aspettative e pressioni, provocate soprattutto dal fatto di possedere un cognome tanto pesante. Come farebbe qualsiasi madre innamorata del proprio figlio dunque, anche la Blasi ha fatto da scudo a Cristian, in modo tale da permettergli di crescere serenamente seguendo i suoi sogni e i suoi obiettivi.