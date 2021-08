Rudy Zerbi cambia lavoro: ecco la nuova idea

Rudy Zerbi cambia mestiere? L’annuncio arriva attraverso Instagram, il tutto con un messaggio molto particolare

Con l’arrivo dell’estate, i vip si stanno dedicando alle più disparate attività. Le vacanze rappresentano un momento di relax per tutti, soprattutto in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, che vedrà di sicuro grande novità all’interno dei palinsesti. Molto di quello che ci sarà è stato già annunciato dalle varie emittenti, ma con tempo emergeranno di sicuro ulteriori notizie relative a cambi di guardi, nuovi innesti e quant’altro.

Tra i personaggi che in questi anni ha raccolto il grande consenso del pubblico, e che dal quale oggi molti si aspettano tanto nel panorama televisivo, c’è di sicuro Rudy Zerbi. Produttore discografico, ma anche opinionista, speaker radiofonico ed ormai volto noto, entrato di diritto nelle case degli italiani grazie a diversi esperienze lavorative sul piccolo schermo.

Da ‘Amici‘ di Maria De Filippi, dove Zerbi ha ormai assunto un ruolo molto importante (l’ultima edizione l’ha visto in squadra con la Celentano), fino a ‘Tu si que vales‘, dove Rudy ha avuto anche modo di alimentare rapporto di amicizia con personaggi come Gerry Scotti. Insomma, Zerbi ne ha un po’ per tutti. Ma cosa succederebbe se il produttore decidesse, di punto in bianco, di cambiare mestiere sorprendendo tutti?

Rudy Zerbi, cambia mestiere e annuncia sui social

Come molti già sanno, Zerbi è davvero molto attivo sui social. Ogni giorno pubblica foto, video, stories su Instagram, mostrandosi sempre molto sorridente e regalando al tempo stesso un sorriso a tutti i suoi follower. E cosi capita che proprio Rudy possa venire fuori con delle trovate particolare, che sorprendono sempre i suoi seguaci.

E cosi uno scatto su Instagram, durante questa calda estate 2021, ha lasciato tutti a bocca aperta. Una paella (il piatto tipo spagnolo) di dimensioni enormi, con Zerbi che si mostra sorridente. “Ho fatto una piccola paella per pochi amici! Ai primi duecento che commentano consegno a domicilio gratuitamente entro la serata”, la didascalia dello scatto pubblicato dallo speaker su Instagram.

Insomma, Zerbi diventa fattorino? No, probabilmente no. Il tutto volto a dare un messaggio ricco di ironia, con il solito Rudy sorridente e pronto a mostrare uno stralcio della sua estate in quel di Riccione.