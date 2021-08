Da bambina aveva già lo sguardo magnetico, oggi fa sognare gli italiani: ecco chi è

Sguardo magnetico ed occhietti vispi, la bambina della foto è diventata una donna che al giorno d’oggi fa sognare milioni di italiani

Attualmente è senz’altro una delle showgirl più conosciute del nostro Paese, grazie ad una vera e propria ascesa nel mondo dello spettacolo. Nel giro di poco tempo è riuscita infatti ad ottenere la stima ed il rispetto del pubblico da casa.

Con il passare degli anni ha dimostrato di possedere anche una spiccata professionalità, dote importantissima per il mestiere che svolge con dedizione e con passione. Oltre a questo ha messo in luce tutta la sua spigliatezza, con la quale ha conquistato il cuore di un’ampia schiera di seguaci, sia sul piccolo schermo che sui social network, dove è sempre attivissima nella condivisione di nuovi contenuti.

Ecco chi è la bambina immortalata nel fermoimmagine

Oggi come oggi è probabilmente la showgirl del momento, stiamo parlando infatti di Diletta Leotta. Nata a Catania all’inizio degli anni novanta, ha festeggiato il suo compleanno proprio nella data del 16 agosto, pubblicando alcuni scatti della festa sulla sua pagina di Instagram.

La grande notorietà di cui gode attualmente è dovuta soprattutto alla sua presenza alla guida di diverse trasmissioni di stampo sportivo, dedicate prevalentemente al gioco più amato degli italiani, ossia il calcio.

Dopo aver lavorato per un periodo per l’emittente di Sky, a partire dalla stagione 2018 si è legata a DAZN. Qui è assoluta protagonista di un paio di programmi, “Diletta Gol in campo” e “Linea Diletta”.

Diletta Leotta, dagli esordi al successo clamoroso

Le attività della Leotta non si riducono di certo esclusivamente al piccolo schermo. Lei, infatti, è anche un’affermata conduttrice radiofonica, presentando da alcuni anni una trasmissione intitolata “105 take away” sulle frequenze di Radio 105.

Nel 2020 ha inoltre recitato in un film diretto da Giampaolo Morelli, “7 ore per farti innamorare”, pellicola all’interno della quale ha vestito i panni di sé stessa. Nel medesimo anno è stata anche co-conduttrice di una delle cinque serate del Festival di Sanremo, vinto per la cronaca da Diodato.

In merito alla sua vita privata infine, Diletta è legata sentimentalmente all’attore turco Can Yaman. Insieme a quest’ultimo forma una coppia estremamente affiatata, tanto che i recenti rumors hanno parlato addirittura di un possibile matrimonio all’orizzonte.