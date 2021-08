Ilary Blasi, prima della notorietà faceva altro: il suo lavoro farebbe arrabbiare Francesco Totti

Prima di diventare famosa, la conduttrice svolgeva un lavoro completamente diverso rispetto a quello che fa oggi

Della sua attale carriera sappiamo pressoché tutto. Ilary infatti, è considerata una delle showgirl più influenti in assoluto, essendo ormai un ventennio che calca la scena televisiva.

Nell’ultima stagione è stata al timone dell’Isola dei Famosi, reality show in onda sulle frequenze di Canale 5 giunto ormai alla quindicesima edizione. Come al solito, la Blasi ha svolto il suo dovere nel migliore dei modi, mostrando tutta la sua disinvoltura anche nelle situazioni più delicate.

Nel corso di questa ennesima esperienza sul piccolo schermo ha potuto contare sul supporto di tre personaggi che hanno vestito i panni di opinionisti. Chiaramente facciamo riferimento a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Il pubblico da casa, al termine della gara, ha eletto come vincitore finale lo youtuber ed influencer nato in Campania Simone Paciello, noto ai suoi fan con il nickname di Awed.

Il mestiere svolto da Ilary Blasi prima di diventare famosa

Tutti ricordano il debutto della moglie di Francesco Totti in tv. Nel 2001 infatti, è entrata a far parte del cast di Passaparola, dove vi è rimasta fino al 2003 vestendo i panni della “letterina”.

Mentre l’ascesa di cui si è resa protagonista con il passare degli anni è ben nota, forse non tutti sanno cosa ha fatto prima di approdare sul piccolo schermo. Fin da bambina si è avvicinata al mondo dello spettacolo, partecipando ad alcuni spot pubblicitari quando aveva appena tre anni.

Nel 1998, ancora minorenne, la presentatrice romana ha sfilato sulla celebre passerella di “Miss Italia“, in qualità di “Miss Cinema Lazio”. Tuttavia, a destare scalpore è stato quello che ha fatto nella stagione precedente a questa.

La Blasi infatti, ha posato senza veli per Marco Zamboni, prestando al tempo stesso il suo volto per una serie di fotoromanzi. Questo tipo di lavoro non sarà di certo piaciuto al suo attuale marito, in particolar modo considerando la sua nota gelosia nei confronti della donna amata.

L’ex capitano della Roma può stare però tranquillo, in quanto tale professione fa parte del passato di Ilary, che oggi invece è un’affermata conduttrice oltre che una bravissima mamma, la quale dedica quasi tutto il suo tempo libero alla cura dei tre figli messi al mondo con Totti.