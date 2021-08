Max Pezzali e il matrimonio distrutto con Martina: ecco tutta la verità

A distanza di alcuni anni dalla separazione tra Max Pezzali e la sua ex moglie Martina, è venuta a galla tutta la verità

Nato a Pavia nel 1967, Pezzali ha iniziato ad approcciare alla musica fin dal periodo delle scuole superiori, dove tra l’altro ha incontrato per la prima volta Mauro Repetto.

Insieme a quest’ultimo ha fondato gli 883, gruppo con cui si è consacrato ad altissimi livelli grazie alla realizzazione di brani che hanno conquistato intere generazioni, come “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Come mai”.

Proprio in questi giorni invece, è in corso il tour del cantante in giro per la nostra penisola, chiamato “Max 90”. Nelle ultimissime ore è stato lo stesso artista a pubblicare le date e i luoghi in cui si terranno i suoi prossimi concerti. Lo ha fatto attraverso il suo account di Instagram, seguito da oltre trecentoquaranta mila follower.

Ecco tutta la verità sulla rottura tra Max e Martina

Dal 2005 al 2013 Pezzali è stato sposato con Martina Marinucci, insieme alla quale nel 2008 ha messo al mondo un figlio di nome Hilo.

A quanto pare però, nonostante la separazione, i rapporti tra i due ex coniugi sono rimasti buoni. A dare una spiegazione riguardante i motivi della loro rottura ci ha pensato lo stesso Max, durante il corso di un’intervista concessa a Vanity Fair: “Ogni storia ha il suo perché e io rifarei tutto cento volte”, così ha cominciato il suo racconto il cantante, per poi scendere maggiormente nei dettagli in un secondo momento.

“Nel mio matrimonio con Martina Marinucci, abbiamo iniziato ad avere delle piccole conflittualità e la malattia di nostro figlio non ci ha aiutati. Eravamo arrivati all’insofferenza reciproca”, la confessione dell’ex frontman degli 883.

Dalle sue parole emergono però anche le difficoltà portate dalla malattia di Hilo. Quest’ultimo è stato affetto dalla sindrome di Kawasaki, un disturbo infantile che comporta degli effetti nocivi alla salute, come ad esempio febbre altissima, congiuntivite, eruzioni cutanee e gonfiori in varie parti del corpo come mani, piedi e collo.

Ciò nonostante però, la patologia che ha colpito loro figlio in qualche modo li ha fatti restare uniti, come affermato dallo stesso artista, che nel 2019 è convolato a nozze con un’altra donna che si chiama Debora Pelamatti.