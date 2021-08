Vite al limite, la concorrente è morta in modo atroce: “Non ha resistito”

Un’altra concorrente del programma in onda sulle frequenze di Real Time non ce l’ha fatta, perdendo la vita in maniera tragica

Il noto reality show dedicato alla perdita di peso da parte di persone obese è giunto finora alla sua nona edizione. La prima puntata è stata trasmessa infatti nel 2012 negli Stati Uniti, dove il format prende il nome di “My 600 – lb Life”.

Il protagonista assoluto, oltre naturalmente ai pazienti, è senza dubbio il dottor Younan Nowzaradan, il quale cerca di fare tutto il possibile per aiutare le persone che si candidano a prendere parte alle riprese del programma televisivo.

La grande popolarità del medico è sbarcata anche in Italia, dove la trasmissione viene seguita da un ampio numero di telespettatori, curiosi di scoprire se il concorrente di turno sarà o meno in grado di perdere il tanto peso in eccesso. Con il passare del tempo Nowzaradan è diventato anche fonte di diversi meme in giro per il web, nonostante il suo sia un lavoro estremamente delicato.

La concorrente di Vite al limite è deceduta tragicamente

Visto l’enorme seguito riscosso dal reality show statunitense, la produzione ha deciso di sviluppare ulteriori due spin-off collegati allo stesso.

Il primo si chiama “Vite al limite e poi”, nel quale vediamo i progressi dei pazienti dopo l’operazione gastrica da loro subita. Oltre a questo esiste anche “La mia nuova pelle”, dove assistiamo all’ultima fase del percorso dei concorrenti, ovvero quello della rimozione della pelle in eccesso.

Purtroppo però, non sempre il programma ha avuto un esito positivo, anzi, con l’ultima concorrente deceduta il conto delle morti sale a otto, su un totale di oltre cento partecipanti alle riprese del format. Il suo nome è Gina Marie Krasley, una donna di trenta anni che ha incontrato il dottor Nowzaradan quando pesava 275 kg. È stata in grado di scendere fino a 252 kg dopo circa dodici mesi, prima che il suo fisico cedesse in maniera irreversibile.

Il racconto della donna ha commosso milioni di telespettatori da casa, poiché ha spiegato di aver sofferto di obesità fin da quando era una bambina. Il suo forte disturbo alimentare è stato scatenato dal fatto di aver subito degli abusi sia fisici che verbali da parte del padre.